В Минске торжественно вручили дипломы выпускникам первой группы проекта «Знак качества»

Управленцы со знаком качества. Торжественный выпуск первой группы образовательного курса «Знак качества» состоялся в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект – совместная инициатива «Белой Руси» и Академии управления при Президенте. Программу переподготовки по специальности «Государственное управление и идеология» успешно прошли 26 активистов общественного объединения из всех регионов страны. Курс обучения рассчитан на 1 год и 4 месяца. За это время студенты смогли расширить свои знания в области геополитики, национальной безопасности и идеологии белорусского государства. На протяжении всего обучения для управленцев были организованы лекции, дискуссии, практические семинары, а также встречи с экспертами.

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации РОО «Белая Русь»:

Безусловно, общественная работа требует серьезной профессиональной подготовки, развития компетенций, понимания того, что нам нужно донести людям. Наши знания, то, что мы сегодня получили в Академии управления, безусловно, помогут нам в проведении наших мероприятий, в организации качественной работы.