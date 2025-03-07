В Минске торжественно вручили дипломы выпускникам первой группы проекта «Знак качества»

Управленцы со знаком качества. Торжественный выпуск первой группы образовательного курса «Знак качества» состоялся в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Управленцы со знаком качества. Торжественный выпуск первой группы образовательного курса «Знак качества» состоялся в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект – совместная инициатива «Белой Руси» и Академии управления при Президенте. Программу переподготовки по специальности «Государственное управление и идеология» успешно прошли 26 активистов общественного объединения из всех регионов страны.
Курс обучения рассчитан на 1 год и 4 месяца. За это время студенты смогли расширить свои знания в области геополитики, национальной безопасности и идеологии белорусского государства. На протяжении всего обучения для управленцев были организованы лекции, дискуссии, практические семинары, а также встречи с экспертами.
Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации РОО «Белая Русь»:
Безусловно, общественная работа требует серьезной профессиональной подготовки, развития компетенций, понимания того, что нам нужно донести людям. Наши знания, то, что мы сегодня получили в Академии управления, безусловно, помогут нам в проведении наших мероприятий, в организации качественной работы.
Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Президент постоянно говорит о том, что именно люди, их компетенции, их уровень образованности и культуры являются золотым фондом нашей страны. И «Белая Русь» слышит этот посыл Президента и работает в направлении повышения уровня культуры, уровня образованности, компетентности и своих штатных работников «Белой Руси», и просто наших активистов, которые работают на госслужбе, работают в общественных организациях, в системе образования, в других сферах, чтобы они пришли со свежими знаниями, с новыми посылами.
«Образование через всю жизнь» – новый кадровый проект, безусловно, вписывается в эту актуальную тенденцию. Ведь геополитика, национальная безопасность, идеология – те сферы, где компетенции должны пополняться регулярно. В новом учебном году «Знак качества» планируют продолжить, но уже с привлечением активистов партии «Белая Русь».