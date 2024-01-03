За новогоднюю ночь в Беларуси родилось 32 ребёнка

Всего в Минске в праздничную ночь на свет появились 8 девочек и 5 мальчиков. Самые теплые поздравления в стенах РНПЦ «Мать и дитя» принимали 3 января четыре мамы и их дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Марии Валькевич это первый и самый долгожданный ребенок. Вероника родилась чуть раньше срока и сделала лучший новогодний подарок своей семье. По традиции с таким знаменательным событием в роддомах вручаются подарки от «Белой Руси».

Мария Валькевич:

Мы очень ждали, конечно. По плану, правда, не совсем получилось, должны были в конце января. Но наша малышка решила под бой курантов явиться, явить себя миру. Показать, что есть новый дракончик в этом году.

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

Семья – это божий дар, источник человеческой жизни, фундамент и опора любой страны. В нашем государстве создана уникальная система поддержки семей, социальные гарантии, необходимые условия, будь то в медицине, образовании. Чтобы наши детки и их родители чувствовали себя прекрасно.