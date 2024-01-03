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За новогоднюю ночь в Беларуси родилось 32 ребёнка

03 января 2024 13:48
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Всего в Минске в праздничную ночь на свет появились 8 девочек и 5 мальчиков. Самые теплые поздравления в стенах РНПЦ «Мать и дитя» принимали 3 января четыре мамы и их дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За новогоднюю ночь в Беларуси родилось 32 ребёнка-1

Для Марии Валькевич это первый и самый долгожданный ребенок. Вероника родилась чуть раньше срока и сделала лучший новогодний подарок своей семье. По традиции с таким знаменательным событием в роддомах вручаются подарки от «Белой Руси».

За новогоднюю ночь в Беларуси родилось 32 ребёнка-4

Мария Валькевич:
Мы очень ждали, конечно. По плану, правда, не совсем получилось, должны были в конце января. Но наша малышка решила под бой курантов явиться, явить себя миру. Показать, что есть новый дракончик в этом году.

За новогоднюю ночь в Беларуси родилось 32 ребёнка-7

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:
Семья – это божий дар, источник человеческой жизни, фундамент и опора любой страны. В нашем государстве создана уникальная система поддержки семей, социальные гарантии, необходимые условия, будь то в медицине, образовании. Чтобы наши детки и их родители чувствовали себя прекрасно.

За новогоднюю ночь в Беларуси родилось 32 ребёнка-10

Всего же в первые часы нынешнего года в Беларуси родилось 32 ребенка: 21 девочка и 11 мальчиков.

# Рождаемость в Беларуси # общество # Галина Гузовская

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