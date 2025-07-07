В Минске поздравили мам, которые родили детей в День Независимости

Ежегодная и трогательная акция. В Минске поздравляют мам, которые родили детей в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодная и трогательная акция. В Минске поздравляют мам, которые родили детей в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Екатерины Климковой, матери троих детей, в главный государственный праздник на свет появился сын Артур. Отныне в каждый его день рождения будут греметь салюты. Малышу судьбой предначертано быть сильным и независимым, настоящим патриотом своей Родины.
Екатерина Климкова:
Мы приехали сюда специально, заключали договор на роды, потому что я уже знаю, что такое профессиональный уровень медперсонала, который лечит не только медикаментозно, но и добрым словом. Я именно хотела родить 3 июля и Артур меня услышал.
В республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» 3 июля на свет появились 4 ребенка – 3 мальчиков и девочка. Они и их мамы принимают подарки и поздравления. Сегодня их вручали активисты общественного объединения «Белая Русь».
Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации РОО «Белая Русь»:
Наши мамы, которые участвуют в таинстве рождения детей, настоящие героини. Мы уверены, что юные граждане Республики Беларусь будут истинными патриотами своей страны, будут прославлять нашу Родину в различных профессиональных сферах. Мамам, конечно же, мы желаем не останавливаться на достигнутом, ведь двери РНПЦ «Мать и дитя» всегда открыты для тех, кто хочет добавить в свою жизнь немножечко чуда.
Поздравление семей, которые стали больше, в День Независимости – уже добрая традиция. С 2009 года в стране чествуют молодых мам, чей личный праздник совпал с государственным.