В Минске поздравили мам, которые родили детей в День Независимости

Ежегодная и трогательная акция. В Минске поздравляют мам, которые родили детей в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Екатерины Климковой, матери троих детей, в главный государственный праздник на свет появился сын Артур. Отныне в каждый его день рождения будут греметь салюты. Малышу судьбой предначертано быть сильным и независимым, настоящим патриотом своей Родины.

Екатерина Климкова:

Мы приехали сюда специально, заключали договор на роды, потому что я уже знаю, что такое профессиональный уровень медперсонала, который лечит не только медикаментозно, но и добрым словом. Я именно хотела родить 3 июля и Артур меня услышал.

В республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» 3 июля на свет появились 4 ребенка – 3 мальчиков и девочка. Они и их мамы принимают подарки и поздравления. Сегодня их вручали активисты общественного объединения «Белая Русь».