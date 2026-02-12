Депутаты ратифицировали соглашение о взыскании долгов за границей

Взыскивать долги с граждан, проживающих за рубежом станем проще. Депутаты в одном чтении ратифицировали соглашение, которое упростит эту процедуру. Пока судебные исполнители зачастую сталкиваются с серьезными затруднениями, если должник находится за пределами страны – у них отсутствует информация о его месте жительства и работы или имуществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый документ создает правовую основу для взаимного обмена такими данными между странами-участницами соглашения. Теперь органы одного государства смогут официально запрашивать и получать от коллег из другой страны сведения о месте работы должника, его доходах, местоположении имущества, а также о наличии иных исполнительных производств. При этом соглашение предусматривает надежную защиту конфиденциальной информации – например, белорусская сторона, сообщая о вкладах должника в отечественных банках, не будет раскрывать названия финансовых учреждений, номера счетов и суммы, полностью соблюдая принцип банковской тайны.

Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ратификация соглашения позволит сделать эти вопросы более прозрачными. Проработан и механизм защиты информации, по которому заявитель имеет возможность получить информацию только в том объеме, который ему необходим для реализации своего права обратиться в суд государства, предоставившую данную информацию.

На данный момент к соглашению, кроме Беларуси, присоединились Россия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие страны СНГ, однако возможность подключиться к нему сохраняется и для государств, не входящих в Содружество.