Почему белорусы не до конца осознают, каким богатством владеют? Галина Беляева – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Галина Беляева, член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Галина Беляева, член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Галина Николаевна, здравствуйте!
Галина Беляева, член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здравствуйте, Александр Александрович!
Александр Осенко:
Как доехали к нам?
Галина Беляева:
Прекрасно, спасибо!
Александр Осенко:
Что мы сегодня будем готовить на нашей кухне?
Галина Беляева:
Белорусское жаркое в чугунке.
Александр Осенко:
И в печи?
Галина Беляева:
И в печи.
Галина Беляева:
118-й ваш гость обязательно будет вашим родственником. А вы в детстве грызли кочерыжки?
Александр Осенко:
Да, потому что мне ее вырезала бабушка.
Галина Беляева:
Вот 100 % мы с вами родственники.
Галина Беляева:
Ответственный момент наступает.
Александр Осенко:
Ответственный момент будет, когда вы будете солить.
Александр Осенко:
Что вам сказал отец, когда вы в его ладонь положили нагрудный знак?
Галина Беляева:
Отец засветился. Вот солнце вокруг.
Александр Осенко:
Вы в комиссии по международным отношениям.
Галина Беляева:
Жена посла сказала – вы, белорусы, не осознаете, каким богатством вы владеете.
Александр Осенко:
Очень классная была беседа. Душевная.
Галина Беляева:
Все сегодня за этим столом было сделано именно по моему рецепту.
Смотрите новый выпуск 1 марта в 10:15 на «РТР-Беларусь».