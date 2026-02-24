Почему белорусы не до конца осознают, каким богатством владеют? Галина Беляева – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Галина Беляева, член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Галина Беляева: Прекрасно, спасибо!

Александр Осенко: Как доехали к нам?

Галина Беляева: И в печи.

Александр Осенко: И в печи?

Александр Осенко: Что мы сегодня будем готовить на нашей кухне?

Александр Осенко: Ответственный момент будет, когда вы будете солить.

Галина Беляева: Вот 100 % мы с вами родственники.

Александр Осенко: Да, потому что мне ее вырезала бабушка.

Галина Беляева: 118-й ваш гость обязательно будет вашим родственником. А вы в детстве грызли кочерыжки?

Александр Осенко:

Что вам сказал отец, когда вы в его ладонь положили нагрудный знак?

Галина Беляева:

Отец засветился. Вот солнце вокруг.

Александр Осенко:

Вы в комиссии по международным отношениям.

Галина Беляева:

Жена посла сказала – вы, белорусы, не осознаете, каким богатством вы владеете.

Александр Осенко:

Очень классная была беседа. Душевная.

Галина Беляева:

Все сегодня за этим столом было сделано именно по моему рецепту.