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Почему белорусы не до конца осознают, каким богатством владеют? Галина Беляева – в «Рецепте настоящего белоруса»

24 февраля 2026 06:51
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Галина Беляева, член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Почему белорусы не до конца осознают, каким богатством владеют? Галина Беляева – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Галина Николаевна, здравствуйте! 

Галина Беляева, член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здравствуйте, Александр Александрович! 

Александр Осенко:
Как доехали к нам?

Галина Беляева:
Прекрасно, спасибо! 

Почему белорусы не до конца осознают, каким богатством владеют? Галина Беляева – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Что мы сегодня будем готовить на нашей кухне? 

Галина Беляева:
Белорусское жаркое в чугунке. 

Александр Осенко:
И в печи?

Галина Беляева:
И в печи.

Почему белорусы не до конца осознают, каким богатством владеют? Галина Беляева – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Галина Беляева:
118-й ваш гость обязательно будет вашим родственником. А вы в детстве грызли кочерыжки?

Александр Осенко:
Да, потому что мне ее вырезала бабушка. 

Галина Беляева:
Вот 100 % мы с вами родственники. 

Галина Беляева:
Ответственный момент наступает. 

Александр Осенко:
Ответственный момент будет, когда вы будете солить.

Почему белорусы не до конца осознают, каким богатством владеют? Галина Беляева – в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Что вам сказал отец, когда вы в его ладонь положили нагрудный знак? 

Галина Беляева:
Отец засветился. Вот солнце вокруг.

Александр Осенко:
Вы в комиссии по международным отношениям. 

Галина Беляева:
Жена посла сказала – вы, белорусы, не осознаете, каким богатством вы владеете. 

Александр Осенко:
Очень классная была беседа. Душевная. 

Галина Беляева:
Все сегодня за этим столом было сделано именно по моему рецепту.

Смотрите новый выпуск 1 марта в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Галина Беляева # Александр Осенко

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