Белорусы выражают уважение к государственным символам страны не только во время торжественных церемоний и акций, но и в кино. В Минске состоялась премьера фильма «Государственный гимн Республики Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе сюжета – повествование о воспитаннице музыкального коллектива Соне, которая желает побольше узнать о государственном гимне Беларуси. Во время поиска интересных фактов о главной музыкальной композиции страны девочка знакомится с выдающимися деятелями, которые и рассказывают историю создания гимна, а также тонкости мелодичной линии и текста.

Амалия Сухан, актриса фильма «Государственный гимн Республики Беларусь»: В этом фильме нам удалось рассказать всю историю нашего гимна, историю его создания, все детали, как создавался текст, как создавалась музыка. Почему, опять же, мы все встаем, когда играют эти торжественные аккорды, и рассказать всю главную историю этого гимна. И это получилось сделать с максимальным интересом.

Ксения Стрельченко, режиссер фильма «Государственный гимн Республики Беларусь»:

Мы просто хотели, скажем так, сроднить зрителя с историей гимна, потому что когда мы что-то лично узнаем, мы начинаем к этому как-то относиться, у нас складывается об этом какое-то впечатление. Именно поэтому посыл был такой. Мы хотели объяснить детям, откуда что взялось, чтобы, пока теперь они слышали гимн, они знали, о, я знаю, кто это написал, о, я знаю, кто создал историю этого гимна.

Увидеть киноленту можно в кинотеатрах по всей стране до конца мая. Отметим, режиссер картины – 22-летняя Ксения Стрельченко. Девушка является молодым специалистом «Беларусьфильма». И намерена создать еще ни одну киноленту о любви к Родине.