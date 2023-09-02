«Преодолены формальные барьеры». Белорусские специалисты из сферы туризма отправятся в обучающий тур в Китай
КНР сняла ковидные ограничения на групповые поездки в Беларусь. Уже в сентябре специалисты из сферы туризма полетят в Китай в обучающий тур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это для того, чтобы в дальнейшем наша страна смогла достойно принять туристические группы из Поднебесной.
Тур состоит из пяти секций и охватывает сферы от музейного дела до медицинского туризма. Ежедневно китайские специалисты будут проводить лекции, семинары и экскурсии. В завершении белорусские гости получат сертификат, который фиксирует, что материал усвоен.
Алексей Стрельченко, заместитель руководителя Комитета туристического сотрудничества с КНР:
Беларусь как площадка делового туризма интересна китайскому потребителю – это первое, а второе – способна предоставить те стандарты, которые заказчика устроят.
Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:
С июля преодолены первые формальные барьеры. Мы снова можем вернуться к безвизовому обмену и китайскому потоку, но к этому надо готовиться. Соответственно, понимая, что в новом макрорегионе Китай будет для нас будет иметь серьезнейшее значение, а возможно, в перспективе и ключевую роль, к специфике работы как с китайской дистрибуцией, так и с китайским туристом и его критерием потребления, нужно готовиться. И готовиться не только столичной инфраструктуре, но и региональной.
Чжао Цинцю, заместитель председателя Ассоциации китайских компаний в Беларуси:
Китайский турист в первую очередь интересуется, конечно, традициями и природа очень интересна.
Наша страна не только ждет туристов из Китая, но и сама готова к расширению полетной программы, которое ожидается в 2024 году.