«Преодолены формальные барьеры». Белорусские специалисты из сферы туризма отправятся в обучающий тур в Китай

КНР сняла ковидные ограничения на групповые поездки в Беларусь. Уже в сентябре специалисты из сферы туризма полетят в Китай в обучающий тур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это для того, чтобы в дальнейшем наша страна смогла достойно принять туристические группы из Поднебесной.

Тур состоит из пяти секций и охватывает сферы от музейного дела до медицинского туризма. Ежедневно китайские специалисты будут проводить лекции, семинары и экскурсии. В завершении белорусские гости получат сертификат, который фиксирует, что материал усвоен.