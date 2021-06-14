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«Это спасло не одну тысячу жизней». 14 июня белорусы отмечают Всемирный день донора

14 июня 2021 06:46
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Новости Беларуси. «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь» – под таким девизом проходит Всемирный день донора, который отмечается 14 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы вносят существенный вклад в это доброе дело.

«Это спасло не одну тысячу жизней». 14 июня белорусы отмечают Всемирный день донора-1

Несмотря на то, что 2020 год был ковидным, более 90 тысяч человек поделились частичкой себя для спасения жизней других. Наши соотечественники активно сдавали плазму крови для тех, кто сложно переносил коронавирус. В целом, в Беларуси около 100 тысяч доноров. Более 67 тысяч добровольцев награждены знаком отличия «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь».

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«Это спасло не одну тысячу жизней». 14 июня белорусы отмечают Всемирный день донора-4

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Весомый для службы крови этот год был. Он прошел, действительно, для всех нас под знаком коронавирусной инфекции. И мы вернулись еще раз к пониманию того, как работает иммунная система. И вот этот компонент плазмы крови реконвалесцентов от выздоровевших доноров прошло более 8 тысяч донаций. В течение года заготовлено около 5 тонн плазмы. Это спасло не одну тысячу жизней. Мы одни из первых в мире начали заготавливать этот компонент крови.

«Это спасло не одну тысячу жизней». 14 июня белорусы отмечают Всемирный день донора-7

Под знаком донации пройдет и эта неделя. Планируется, что к акции присоединятся практически все городские, районные и областные организации. Для белорусов участие в безвозмездном донорстве – это еще одно подтверждение, что мы хотим жить в мире, спокойствии, помогать друг другу.

Для участия в акции по безвозмездной сдаче крове приглашают присоединиться всех желающих.

# Донорство в Беларуси # общество # Федор Карпенко # Фотофакт

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