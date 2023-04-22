Хоккей. «Металлург» разгромил «Неман» в шестом матче финальной серии Кубка Президента

В случае виктории команда Евгения Летова могла бы стать обладателем Кубка Президента. Ведь главный трофей экстралиги «Неман» не завоевывал с 2018 года. Но у «Металлурга» были на этот счет другие планы. На исходе первого периода Сергиевский и Гаврус четко обозначили намерения сталеваров, поразив ворота соперника. Хозяева повели – 2:0. На старте второго периода Боярчук счет сократил, но на излете второй 20-минутки «Металлург» забросил в ворота «Немана» еще две шайбы. А в третьем периоде хозяева отличились трижды. Таким образом, «Металлург» выиграл у «Немана» со счетом 7:1 и сравнял счет в серии – 3:3. Судьба чемпионского титула решится в седьмом матче.