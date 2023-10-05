Хоккей. «Локомотив» уступил «Неману» в матче экстралиги

Причем гродненская дружина совершила суперкамбэк. После первого периода гости уступали со счетом 0:3, но уже во второй трети подопечные Евгения Летова поразили чужие ворота четырежды и вышли вперед. В финальном отрезке дружины обменялись голами. Итоговые цифры – 5:4 в пользу «Немана». Полная цифровая картина вечера: «Шахтер» был сильнее действующих чемпионов хоккеистов «Металлурга», а «Динамо-Молодечно» проиграло «Витебску».