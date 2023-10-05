Прямой эфир

Хоккей. «Локомотив» уступил «Неману» в матче экстралиги

05 октября 2023 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тремя матчами в среду, 4 октября, продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги. В Орше местный «Локомотив» уступил «Неману», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Локомотив» уступил «Неману» в матче экстралиги-1

Причем гродненская дружина совершила суперкамбэк. После первого периода гости уступали со счетом 0:3, но уже во второй трети подопечные Евгения Летова поразили чужие ворота четырежды и вышли вперед. В финальном отрезке дружины обменялись голами. Итоговые цифры – 5:4 в пользу «Немана». Полная цифровая картина вечера: «Шахтер» был сильнее действующих чемпионов хоккеистов «Металлурга», а «Динамо-Молодечно» проиграло «Витебску».

# Хоккей Беларуси # Евгений Летов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Якимович принёс Беларуси первое золото молодёжного Кубка мира по тайскому боксу
05 октября 2023 11:43

Михаил Якимович принёс Беларуси первое золото молодёжного Кубка мира по тайскому боксу

Хоккей. Шарангович провёл матч в первом звене
05 октября 2023 11:42

Хоккей. Шарангович провёл матч в первом звене

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли питерский СКА
04 октября 2023 19:55

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли питерский СКА