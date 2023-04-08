Вторым финалистом хоккейного Кубка Президента стал гродненский «Неман»

Нападающий «Юности» Станислав Кучкин в резвой контратаке в первом периоде открыл счет в матче – 1:0. Однако ощутимое игровое преимущество «Немана» вскоре реализовалось в заброшенные шайбы. Сначала во второй 20-минутке Никита Ремезов восстановил равновесие –1:1, а затем он же во втором периоде вывел хозяев вперед – 2:1. Правда, Сергей Дрозд на излете отрезка матча вновь уравновесил шансы команд – 2:2. Однако в этом поединке форвард «Немана» Никита Ремезов был в ударе. Он вновь забросил на старте третьего периода, вдохновил партнеров, и спустя несколько минут Павел Ажгирей увеличил перевес гродненцев до двух шайб. В итоге «Неман» праздновал победу – 4:2.

Таким образом, команда Евгения Летова впервые в истории плей-офф смогла отыграться в серии со счета 0:3 и в результате завоевала путевку в финал. Финальная серия начнется 12 апреля в Гродно. Кубок Президента оспорят «Неман» и жлобинский «Металлург».