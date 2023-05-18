«Это стимул для будущего». Лучших представителей белорусского спорта теперь будут заносить на Доску почёта

Новости Беларуси. Лучших из лучших Министерства спорта и туризма Беларуси будут отмечать не только грамотами и благодарностями. Теперь по итогам каждого года передовиков отрасли занесут на Доску почета, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 лучших организаций за 2022 год сейчас не только на слуху, но и на виду.

Идея принадлежит различным спортивным ведомствам, нормативные акты разработал головной офис. Исполнительницей архитектурного монумента стала студентка кафедры дизайна Белорусского национального технического университета Лиана Приболовец.

В списке победителей значится и главное управление спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета. В 2023 году организация планирует обеспечить в каждом районном центре Минской области свой центр с бассейном и спортивным залом.

Евгений Булойчик, руководитель главного управления спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета:

Сегодня такой исторический момент в сфере физической культуры и спорта – открыта Доска почета. Ранее этого, наверное, не хватало. Чувства переполняют. При этом мы не обольщаемся, заряжены на работу. Для нас это является определенным стимулом для будущего. Для Минской области важно, что это не только заслуга главного управления спорта и туризма, а всей команды, начиная от губернатора и заканчивая регионами.

Фото: сайт Министерства спорта и туризма Республики Беларусь

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Мы же все в спорте. Спорт – это соревнования, а соревнования – это борьба. Борьба между спортсменами, между тренерами, между школами, организациями, клубами. Все эти 15 номинаций, которые представлены на Доске почета, к февралю каждого года будут определены лучшие в номинации по итогам года.