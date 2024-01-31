Коллегия главного управления спорта и туризма Миноблисполкома подвела итоги 2023 года

Спортивным чиновникам Минщины есть чем гордиться. Областное управление в минувшем году признано лучшим среди всех регионов Беларуси. За этот период введены в строй два физкультурно-оздоровительных комплекса – в Узде и Фаниполе. Совместно с партнерами построены 34 воркаут-площадки. На II Играх стран СНГ представители Минской области завоевали 38 медалей. На территории региона проведено большое количество спортивно-массовых мероприятий. Кроме того, одно уникальное достижение заслуживает особого внимания: Минщина – первый регион из всех стран бывшего Советского Союза, где в каждом районном центре есть плавательный бассейн. Это огромный шаг в развитии массового спорта и приобщении людей из глубинки к занятиям физической культурой.

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Минского облисполкома:

Залогом успеха стала четко выстроенная система губернатором поддержки физической культуры и спорта. На этот год мы перед собой ставим самые серьезные задачи. В первую очередь продолжить работу по инфраструктуре. Это и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Крупках, начало строительства комплекса в Лесковке, Минский район. Завершение строительства плавательного бассейна в Мяделе. Установка уличных площадок. Мы беремся серьезно за ремонт наших районных и городских стадионов. Основные фишки — строительство городошной площадки в Молодечно, где впервые в республике мы планируем провести чемпионат мира.

Также в планах у спортивной Минщины в 2024 году строительство крупного проекта. Ожидается, что лыжероллерная трасса в Борисове, которую возведут недалеко от футбольной арены, в будущем будет принимать соревнования самого высокого уровня.