Элеонора Качаловская об участии в конкурсе «Мисс Вселенная»: я была олицетворением страны, а страна была олицетворением меня

Григорий Азарёнок, политический обозреватель:

Международный конкурс – это смотр стран. Каково представлять Беларусь уже на планетарном масштабе? Вот «(Мисс) Европа Континенталь» – это был, так сказать, наш европейский, такой континентальный, как, судя по названию, конкурс. А теперь вот мировой планетарный масштаб. Там больше двухсот стран, и ты вот у тебя на руке Беларусь, и ты вот выступаешь. Каково это?

Элеонора Качаловская, обладательница титулов «Мисс Беларусь – 2023» и «Мисс Европа Континенталь – 2023», участница конкурса «Мисс Вселенная»:

Это не описать. Наверное, тот масштаб внутренний, который ты ощущаешь. Как минимум потому, что есть не просто ощущения, это мы первооткрыватели в этом. Не только я, но и моя команда, и все те, кто стоит за этим. Мы без какого-либо опыта прокладывали эту дорожку, этот путь и только-только закладывали фундамент, кто такие белорусы в сфере красоты и бьюти. Поэтому для нас это было все в новинку. Но мне кажется, что это получилось. Потому что я со многими конкурсантками, делегатами говорила (про то), как проходил путь отправки, поддерживает ли государство. И у многих девушек абсолютно нет никакой взаимосвязи с государством. Они отправляют в первую очередь себя как личность, но не как государство, не как страну.

А у нас получилось, что я была олицетворением страны, а страна была олицетворением меня. И многие фанаты этого конкурса заметили, что в этом году мы не кричали свое имя и фамилию, кричали только страну. И я в какой-то момент на конкурсе стала говорить: у меня нет имени, у меня есть только страна. И меня это не смущает, что вот Беларусь, Беларусь. Да, по факту мы даже не знали имена некоторых девушек. Мы знали только название страны. И это прекрасно.