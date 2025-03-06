К чему привёл тет-а-тет с Лукашенко? Главврач роддома о визите Президента в «красную» зону

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Есть у нее просьба, серьезная. Она стесняется изложить.

– Ну идите, чего вы стоите?

– Александр Григорьевич, нам нужен аппарат УЗИ экспертного класса и нужна лапароскопическая современная стойка. Наша, к сожалению, очень старая.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Весьма необычная ситуация, правда? Декабрь 2020-го. Витебский областной роддом. Разгар пандемии. Президент приезжает лично посмотреть, как здесь налажена работа по борьбе с ковидом. Во время встречи с неожиданной, но весьма важной просьбой к Александру Лукашенко обращается главврач. Причем поговорить Елена Леонович решилась один на один. Сопровождающих глава государства попросил отойти в сторонку. Все, о чем договорились, выполнено. Вот оно, качество своих. Сказано – сделано. Президент очень помог! Через 3 месяца аппарат был

Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического родильного дома:

Это уже был конец нашей встречи, когда все пошли, а Александр Григорьевич еще раз остановился, чтобы пожелать успехов коллективу. Воспользовавшись такой ситуацией, потому что до этого в беседе задавались вопросы: все ли у вас хватает, достаточно ли оборудования, какая нужна помощь. Зная, что есть еще у нас мечты, у нас была старая лапароскопическая стойка, аппарат ультразвуковой экспертного класса тоже морально устарел. Приняла решение попросить. Конечно, просить – это всегда сложно, поэтому стеснялась.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не обещаю, что мгновенно сделаем, но в течение первого квартала мы тебе стойку эту, лапароскопический аппарат УЗИ, найдем. Хорошую. Держись.

Елена Леонович:

Он нам очень помог, через три месяца он у нас уже был. Стоял он у нас в «красной» зоне. Наш роддом был полностью «красной» зоной. Мы первые, кто столкнулся с коронавирусной инфекцией. Пациентка, которая приехала к нам из Докшиц. На уровне города было принято решение, что все жители Витебской области, беременные женщины, которые заболели коронавирусной инфекцией, едут из всех районов области к нам. Во время пандемии включали камеры на обходе, чтобы мамы видели, что с малышами все хорошо Первое место, куда он пошел, – это отделение реанимации для новорожденных деток, где детки родились от мам с коронавирусной инфекцией. Притом, что это мамы, которые были с тяжелой пневмонией.

– Здороваются с вами. Дети передают свои эмоции через плач.

– Ну, поздоровались – и успокоился.

Елена Леонович:

Когда это все возникло, писали, что грудное вскармливание не противопоказано, что можно совместное пребывание матери с ребенком. Для себя мы приняли решение, что мы будем сразу забирать малыша от мамы, пока не будет отрицательный результат мазка ПЦР на COVID-инфекцию. Только после этого мы переводили в те зоны, которые мы сделали чистыми, и мама встречалась с малышом. Разговаривала лично с бабушками, с дедушками, с папами. Понимание было полным, даже если кто-то когда-то задавал вопрос, сразу же разговаривали с мамой. Но матери, которые прошли, которые находились и видели, что это такое, у них не возникало этих вопросов. Мы тоже начали использовать средства связи, включали телефоны при обходе – неонатологи, медицинские сестры, чтобы мамочки могли видеть, что с малышами все хорошо. Поэтому это тоже был стимул к дальнейшему выздоровлению, более положительные эмоции, когда они есть. Поэтому было принято решение. Мне пришлось честно сказать Александру Григорьевичу, что в данной ситуации есть одно «но» – мы приняли решение, что, когда малыш дожидается, мы его сразу в кувез и изолируем от мамы до того периода, пока мать не будет отрицательна. На что он поддержал и сказал: молодцы, я вас поддерживаю. За все это время не поступило от наших людей никаких вопросов. С другой стороны, каждый здравомыслящий человек понимает, что такое инфекция. И для того чтобы ребенок не заболел, это были правильно принятые на тот момент мероприятия. Лукашенко перчатки не хотел надевать в «красной» зоне, но мы настояли. По-доброму

Елена Леонович:

Тот шаг, что он поехал в лечебные учреждения, в «красные» зоны… А как он мог поступить по-другому? Для того чтобы знать, что ты правильно действуешь, ты должен посмотреть своими глазами, убедиться в том, что система работает. Поэтому то, что он поехал – наверное, это просто было непросто. Это была поддержка для народа, поддержка для пациентов, поддержка для тех коллективов, которые работали в тех условиях. Потом, когда был у нас, у нас не возникало вопросов. Честно скажу, перчатки не хотел одевать. Но мы настояли по-доброму. Он даже сам спросил: что мне, где маска, где ваш респиратор. Поэтому форма была одета полностью. Если говорить про другие лечебные учреждения, наверное, были менее настойчивы, менее убедительны. Хотя прошло мало времени, буквально 5-6 дней от развития пандемии, но мы были обеспечены всем. У нас была первая задача – это лекарства, медицинские препараты, точки кислорода, оборудование следящее. Оно у нас было. Скрывать не буду, чувство страха было у каждого. Было чувство страха и у меня. Для каждого из нас это было непонятно. Да, были люди, особенно пенсионеры, которые даже боялись зайти в приемную, они просто оставляли заявления об увольнении на подходе в связи с выходом на пенсию. Не могу их осуждать, потому что это время достаточно сложное. Людей более пожилого возраста действительно нужно было сохранять, ограждать. Александр Лукашенко: врач и учитель – это зеркало любого государства, будьте достойны этого звания (подробности). Если ты пришел с призванием в медицину, времени на политику не будет – о ситуации 2020-го

Елена Леонович:

С той политической обстановкой, которая была, могу сказать, что это люди недалекого ума. И то, что касается медиков, которые себя так повели, имея всю ту базу… Если смотреть медицину, которая была, когда пришел Александр Григорьевич, в каком состоянии это все находилось, и то, что социальная политика, здравоохранение, которые стали краеугольными во главе его президентства, с самых первых моментов, когда он пришел к власти, то могу сказать, что я не понимаю этих людей. Считаю, что это просто случайные люди в медицине, которые просто, когда позвали, поманили, где-то что-то предложили, дали деньги, в этой ситуации просто они себя так повели. Если ты пришел с призванием в медицину и видишь то, что делается, если ты находишься на работе, если ты будешь просто работать, когда у тебя есть рабочее место, когда есть оборудование, то времени на политику не будет. Вся твоя политика – это твое рабочее место и оказание медицинской помощи пациентам. Пожалуйста, все свои знания прикладывай и делай. Больше 30 лет. Я начинала свою трудовую деятельность здесь, в Витебске. Сначала врачом женской консультации, потом была переведена во второй роддом, где 10 лет работала врачом бригады, в родзале. Затем работала заведующей женской консультацией и потом была переведена уже сюда, в родильный дом, где уже работаю 20-й год. Условия есть, кадры есть, потенциал у врачей достаточно высокий, у медицинских сестер тоже. А самое главное, что коллектив мотивирован на работу, с уважением относится ко всему происходящему, и с глубоким уважением мы все относимся к нашему Президенту. Какими качествами похожа на Президента?