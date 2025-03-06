Обидно, что Президент должен обращать внимание на моменты, где просто нужно убрать и отмыть – Елена Леонович

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического родильного дома:

Мы очень горды, что имели возможность не единожды встречаться. Александр Григорьевич принимал участие в открытии данного родильного дома после проведенной реконструкции. Это была первая встреча наша с ним.

Когда приезжал во время ковида, для меня было очень ответственно, потому что те поручения, которые он давал при первой встрече и с которыми, наверное, я работаю все эти годы, – это качественное оказание медицинской помощи. Забота о людях – это всегда было, есть и будет у нашего Президента. Он для этого выделяет большие ресурсы.

Если мы дали вам материальную техническую базу, если мы постоянно повышаем заработную плату, тогда мы и спрашиваем за результат работы. И этот результат работы должен быть. Потому что каждый отвечает за свое рабочее место, за свой раздел работы, поэтому я не вижу чего-то слишком жесткого.