«У нас три мальчика и три девочки теперь». Белоруска выписалась из роддома и рассказала о жизни своей семьи

Новости Беларуси. Большое счастье семьи Фроловых. В Витебске 10 марта из областного роддома выписали женщину, которая в шестой раз стала мамой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знакомство самого маленького Фролова со своим большим семейством состоится уже дома – из-за ковидных ограничений на выписку приехали лишь старшие брат и сестра. А вот имя выбирали все вместе и с учетом всех предпочтений – малыша назвали Даниилом. Недавно семья получила квартиру в новом микрорайоне, но в планах – стать хозяевами своего собственного дома.

Светлана Фролова, многодетная мама: Вот доча попросила – надо комплект. У нас три мальчика и три девочки теперь. Сказали: нам надо футбольная команда! Ну вот! Я здесь рожала первый раз и ни капли не сожалею об этом. Мне очень понравилось здесь рожать. Все отзывчивые, все добрые, помогают.

Игорь Фролов, многодетный отец: Хотим дом. Дети хотят – они любят время проводить на природе, в деревне, ездить в деревню. Поэтому дом для нас пока что в первую очередь.

Елена Леонович, главный врач Витебского областного роддома:

Мы будем видеть, что по-прежнему у нас будет все-таки увеличиваться количество детей. Те программы, которые уже созданы, которые действуют, они говорят о том, что они уже находят свое проявление в жизни. Потому что у нас, в Витебской области, по итогам прошедшего года доля повторных родов составляет 63 %. Это говорит о том, что люди уверены в будущем и они планируют свое будущее.

В Витебской области с начала 2021 года появились на свет 1245 малышей. В их числе 11 двойняшек.