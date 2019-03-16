«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

Новости Беларуси. Ксения Галецкая представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11-летняя минчанка стала победителем заключительного этапа национального отбора, который сегодня проходит в Орше. На сцену городского центра культуры вышли талантливые юные артисты, из которых сложно было выбрать одного участника. Но профессиональное жюри справилось с задачей.

Впереди – не менее сложный этап: в эти минуты за право представить Беларусь в Витебске сражаются взрослые претенденты.



Корреспондент Юрий Прокопенко весь день следит за ходом отборочных туров. За кулисами – приятное волнение. Вот он – остается последний шаг на пути к большой сцене. Этому финалу предшествовал марафон отборочных туров, который прошел по всей стране. Участие в нем приняли почти две сотни юных певцов. Конкуренция высочайшая.

Михайлина Хвесюк, участник финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019» (Брестская область):

Как говорила Алла Пугачева, чувствую себя Гагариным перед взлетом. С настроем боевым.

Зибар Ганбарова, участник финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019» (Минск):

Это очень волнительно. Когда ждешь, переживаешь. Главное – надо выступить достойно. В финале детского конкурса – 10 юных исполнителей. Причем все девочки: красивые, голосистые и артистичные. Чтобы впечатлить жюри, дается возможность исполнить по две песни.

Одна из них – на белорусском языке и белорусских авторов, другая – зарубежный хит. Репертуар – кому что ближе. Здесь и народные мотивы в современной аранжировке, и попса, и рок.

Стефания Круглая, участник финального этапа национального отбора детского конруса «Витебск-2019» (Минск):

Я таймер поставила. Я каждый день отсчитывала дни до этого события. Мне в удовольствие петь. Сцена, я знаю, это мое.

Победителя определяли посредством оценок. Баллы выставлялись за каждую песню, а результат суммировался. Достойных много, но путевка на «Славянский базар» лишь одна. В итоге, с небольшим отрывом победителем стала Ксения Галецкая.

11-летняя минчанка – завсегдатай различных песенных конкурсов. Выигрывала Гран-при в Москве и Киеве. Умеет петь в разных тембрах и легко берет высокие ноты.

Ксения Галецкая, победитель финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019» (Минск):

Если честно, я вообще не ожидала. Ребята все очень талантливые. Я готовилась усердно, мне помогали мои любимые педагоги. И, конечно же, моя семья.

Елена Атрашкевич, председатель жюри финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019»:

Я очень рада за эту девочку. Она безусловно очень талантлива, но и не менее талантливы те, кто оказался с ней рядом недалеко. У нас вообще белорусская детская эстрада находится на очень высоком уровне. Нам есть из кого выбирать.

Детский конкурс «Витебск-2019» – яркая страница фестиваля «Славянский базар». Ксении Галецкой предстоит соперничать за Гран-при со сверстниками из разных стран мира. Участие в «Славянском базаре» перед многими зажгло зеленой свет по дороге на профессиональную сцену. На слуху Петр Елфимов, Инна Афанасьева, Ксения Ситник. А недавний лауреат детского конкурса Зинаида Куприянович, известная как ЗЕНА, уже в 2019 году представит нашу страну на «Евровидении».