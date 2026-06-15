Прямой эфир

«Важен российский рынок» – с какими регионами у белорусов налажено плотное сотрудничество, рассказал эксперт

15 июня 2026 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Через несколько дней Беларусь окажется в центре союзной повестки. Столица вместе с Минской областью примет XIII Форум региона в Беларуси и России – одну из крупнейших площадок для межрегионального сотрудничества двух стран. Тысячи гостей, десятки делегаций, сотни встреч, переговоров. Но форум это не только соглашения и контракты. Для Минска это возможность продемонстрировать свой экономический, инвестиционный, туристический и культурный потенциал. О том, сколько гостей ожидается в столице, как город готовится к масштабному событию, какие проекты могут получить развитие благодаря форуму, что покажет столица своим гостям, как Форум регионов помогает укреплять позиции Минска как одного из ключевых деловых центров союзного государства, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Нашли потребителя в Иране» – о развитии международного сотрудничества рассказал директор «МотоВелоЗавода»

Екатерина Забенько, СТВ:
Сегодня Минск сотрудничает действительно со многими российскими регионами. Есть ли те, которые входят в число самых активных наших партнеров?

«Важен российский рынок» – с какими регионами у белорусов налажено плотное сотрудничество, рассказал эксперт-2

Александр Комендант, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Безусловно, на сегодняшний момент для нас российский вектор – это основной вектор. Если мы говорим про какие-то цифры, то три четверти экспортных поставок – это российское направление. Еще четверть – это услуги. Сегодня для нас важен российский рынок. Если мы говорим по приоритетности, безусловно, это Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Смоленская область. Это города большие, нам интересные. Отрадно, что наша продукция им важна и интересна.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Союзное государство # форум

Другие новости рубрики

Все новости
220-летие основания и 15-летие возрождения – рассказываем о Витебской духовной семинарии
15 июня 2026 17:19

220-летие основания и 15-летие возрождения – рассказываем о Витебской духовной семинарии

Более 260 тыс. рублей выделено из фонда Президента на реставрацию костела в Будславе
15 июня 2026 17:13

Более 260 тыс. рублей выделено из фонда Президента на реставрацию костела в Будславе

На фасаде Гомельского медколледжа появится портрет военного фельдшера
15 июня 2026 17:09

На фасаде Гомельского медколледжа появится портрет военного фельдшера