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Заняли третье призовое место на конкурсе «Семья года». Участники поделились историей успеха

15 октября 2024 09:31
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В Минске в минувшую пятницу прошел финал Республиканского конкурса «Семья года». Победителем этого состязания стала чета Савчук из Гродненской области, второе место у семьи из Гомельской области, а третье заняли сразу четыре белорусские семьи. И одна из них сегодня в нашей студии.

В студии «Нового утра» Ирина и Дмитрий Громыко, обладатели диплома III степени VI Республиканского конкурса «Семья года».


Юлия Самусенко, ведущая:
Участвовало много семей, но чем ваша семья отличилась, что вы заняли третье призовое место?

Заняли третье призовое место на конкурсе «Семья года». Участники поделились историей успеха-2

Ирина Громыко, обладатель диплома III степени VI Республиканского конкурса «Семья года»:
У нас на сцене было порядка 50 детей. Это и дети-спортсмены, которые нас поддерживают, приехали детки из детского дома и нас поддержали. Они участвовали, им было сложно побороть свой страх, выйти на сцену они очень боялись. Но они знали, что Дмитрий Сергеевич (их тренер) в них верит. И в нужный момент они выбегают, мы понимаем, что они справились с собой, потому что настолько тренер их любимчик, что они не могли его подвести. Они выбегают на сцену, номер идет дальше. Это были и наши дети, и спортсмены, и коллеги нас поддерживали, наш директор нас поддерживал, участвовал с нами в конкурсе, в номере. Вот такая мощь была.

Подробности в видео.

# Конкурс # Александр Стасевич # Екатерина Яцкевич # Юлия Самусенко

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