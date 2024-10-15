Заняли третье призовое место на конкурсе «Семья года». Участники поделились историей успеха

В Минске в минувшую пятницу прошел финал Республиканского конкурса «Семья года». Победителем этого состязания стала чета Савчук из Гродненской области, второе место у семьи из Гомельской области, а третье заняли сразу четыре белорусские семьи. И одна из них сегодня в нашей студии.

В студии «Нового утра» Ирина и Дмитрий Громыко, обладатели диплома III степени VI Республиканского конкурса «Семья года».



Юлия Самусенко, ведущая:

Участвовало много семей, но чем ваша семья отличилась, что вы заняли третье призовое место?