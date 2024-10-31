«Крепче стали». Валерий Шмат рассказал, как создавалась популярная композиция

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь:

Все начиналось с того, что Анна Селук мне прислала текст и попросила: посмотрите, может, что-то с вами получится. Поскольку мы написали с Анной много произведений, в том числе песню «За нами правда», которая стала знаковой в стране за эти несколько лет. Посмотрел и сказал, что мне понравилось. Понравилось, что стали – это и глагол, и имя существительное. Игра слов впечатляет. Стали мы крепче стали. За песню несколько десятков раз повторяются эти слова, они утверждают мужской характер, силу.

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