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«Крепче стали». Валерий Шмат рассказал, как создавалась популярная композиция

31 октября 2024 08:33
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Настоящие мужские голоса, хороший академический бэкграунд и сердечные песни. Вот такая созидательная компиляция. Мы про арт-группу «Белорусы», которая стала одним из брендов творческой Беларуси.

В студии «Нового утра» Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь, и Станислав Бажан, слесарь Белорусского металлургического завода. 

«Крепче стали». Валерий Шмат рассказал, как создавалась популярная композиция-2

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь:
Все начиналось с того, что Анна Селук мне прислала текст и попросила: посмотрите, может, что-то с вами получится. Поскольку мы написали с Анной много произведений, в том числе песню «За нами правда», которая стала знаковой в стране за эти несколько лет. Посмотрел и сказал, что мне понравилось. Понравилось, что стали – это и глагол, и имя существительное. Игра слов впечатляет. Стали мы крепче стали. За песню несколько десятков раз повторяются эти слова, они утверждают мужской характер, силу.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Валерий Шмат # Ольга Бурлакова # Екатерина Яцкевич # Александр Стасевич

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