В Беларуси внесён ряд изменений в вопросы соцстрахования и пенсионного обеспечения

Документ, в частности, предоставляет право плательщикам налога на профессиональный доход самим доплачивать взносы на пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения. Для индивидуальных предпринимателей устанавливается дифференцированный порядок уплаты взносов в зависимости от полученных ими доходов. Кроме того, предусматриваются продление сроков уплаты таких взносов и полная автоматизация процессов взаимодействия с ФСЗН.

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Мы ежегодно будем получать у Министерства по налогам и сборам информацию о доходах. Причем доход – это не выручка, а чистый доход за минусом расходов. И если у индивидуального предпринимателя доход сложился меньше 12 минимальных заработных плат, есть право заплатить из фактического дохода, то есть это даже меньше, чем сегодня. Но и так как информацию всю мы будем получать в Министерстве по налогам и сборам, мы упрощаем порядок взаимодействия. На сегодняшний день, с учетом инновации и законодательства, индивидуальный предприниматель будет ежегодно получать информацию, сколько необходимо заплатить, оплачивать, и мы самостоятельно будем предоставлять за него документы персонифицированного учета.

Новым законом также ужесточаются меры ответственности для работодателей, выплачивающих заработную плату в конвертах. Тем же, кто такие зарплаты получает, снизят социальные гарантии. Органам Фонда социальной защиты населения предоставляется право выносить самостоятельные решения о взыскании задолженности с субъектов хозяйствования.