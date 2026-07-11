Крах империи или развод века? Куда катится Великобритания после Brexit – анонс «Мнения»

Британия меняет премьеров как перчатки? Почему Кир Стармер вдруг поспешил на выход?

Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ (Россия):

Объективно-то потребность в сильных политиках есть. Другое дело, может ли нынешняя британская элита их породить?

Роман Бессоне, политолог, преподаватель Католического университета Вандеи:

Лондон стал уже иностранным городом для коренных британцев.

Дмитрий де Кошко, журналист, политолог:

Сами англичане считают себя головой, а американцев считают кошельком и мускулами. Туманные перспективы Лондона: почему британцы считают Brexit большой ошибкой?

Крис Роман, политолог (Бельгия):

Когда Англия ушла, Евросоюз был в шоке, потому что это развод, который никто не ожидал.