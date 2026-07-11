Крах империи или развод века? Куда катится Великобритания после Brexit – анонс «Мнения»

Британия меняет премьеров как перчатки? Почему Кир Стармер вдруг поспешил на выход?
Британия меняет премьеров как перчатки? Почему Кир Стармер вдруг поспешил на выход?
Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ (Россия):
Объективно-то потребность в сильных политиках есть. Другое дело, может ли нынешняя британская элита их породить?
Роман Бессоне, политолог, преподаватель Католического университета Вандеи:
Лондон стал уже иностранным городом для коренных британцев.
Дмитрий де Кошко, журналист, политолог:
Сами англичане считают себя головой, а американцев считают кошельком и мускулами.
Туманные перспективы Лондона: почему британцы считают Brexit большой ошибкой?
Крис Роман, политолог (Бельгия):
Когда Англия ушла, Евросоюз был в шоке, потому что это развод, который никто не ожидал.
Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:
А не специально ли они сделали, убегая именно с тонущего корабля?
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 12 июля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».