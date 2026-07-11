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Крах империи или развод века? Куда катится Великобритания после Brexit – анонс «Мнения»

11 июля 2026 15:45
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Британия меняет премьеров как перчатки? Почему Кир Стармер вдруг поспешил на выход?

Крах империи или развод века? Куда катится Великобритания после Brexit – анонс «Мнения»-2

Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ (Россия): 
Объективно-то потребность в сильных политиках есть. Другое дело, может ли нынешняя британская элита их породить?

Крах империи или развод века? Куда катится Великобритания после Brexit – анонс «Мнения»-4

Роман Бессоне, политолог, преподаватель Католического университета Вандеи:
Лондон стал уже иностранным городом для коренных британцев.

Крах империи или развод века? Куда катится Великобритания после Brexit – анонс «Мнения»-6

Дмитрий де Кошко, журналист, политолог:
Сами англичане считают себя головой, а американцев считают кошельком и мускулами.

Туманные перспективы Лондона: почему британцы считают Brexit большой ошибкой?

Крах империи или развод века? Куда катится Великобритания после Brexit – анонс «Мнения»-8

Крис Роман, политолог (Бельгия):
Когда Англия ушла, Евросоюз был в шоке, потому что это развод, который никто не ожидал. 

Крах империи или развод века? Куда катится Великобритания после Brexit – анонс «Мнения»-10

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:
А не специально ли они сделали, убегая именно с тонущего корабля?

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 12 июля, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Андрей Богодель # Кризис в ЕС # Дмитрий Суслов # Кир Стармер

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