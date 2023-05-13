Глава ПСК: все силы и средства направлены на детей и массовый спорт
Новости Беларуси. В Минске завершились финальные этапы республиканских молодежных соревнований по волейболу «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие команды со всей страны встретились в Минске, чтобы определить обладателей заветных трофеев. Традиционный турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба.
Одно из важнейших направлений работы организации – продвижение и популяризация массового спорта, особенно среди молодежи нашей страны. Даже в трудных условиях, когда белорусских атлетов не пускают на мировые старты, Президентский спортивный клуб продолжает проводить соревнования для юношей и девушек. На таких турнирах ребята оттачивают свои навыки и закаляют чемпионский характер. А Президентский спортивный клуб не стоит на месте и готов предложить молодежи новые форматы форумов.
Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:
Поддержка детского спорта – это одно из стратегических направлений Президентского спортивного клуба, поэтому все силы и средства (на первом этапе это очень важно) направлены на детей и массовый спорт. Мы на сегодня готовы в этом году предложить современной молодежи некий симбиоз киберспорта и спорта высоких достижений. Я думаю, что к этому проекту будет приковано очень большое внимание.
«Рост результатов, конкуренция и хорошие волейболисты». Ковальчук о финале турнира «Мяч над сеткой».