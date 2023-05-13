Глава ПСК: все силы и средства направлены на детей и массовый спорт

Новости Беларуси. В Минске завершились финальные этапы республиканских молодежных соревнований по волейболу «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие команды со всей страны встретились в Минске, чтобы определить обладателей заветных трофеев. Традиционный турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба.

Одно из важнейших направлений работы организации – продвижение и популяризация массового спорта, особенно среди молодежи нашей страны. Даже в трудных условиях, когда белорусских атлетов не пускают на мировые старты, Президентский спортивный клуб продолжает проводить соревнования для юношей и девушек. На таких турнирах ребята оттачивают свои навыки и закаляют чемпионский характер. А Президентский спортивный клуб не стоит на месте и готов предложить молодежи новые форматы форумов.