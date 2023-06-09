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В Белыничах открылась многофункциональная силовая площадка. Где ещё появятся такие, рассказал Дмитрий Лукашенко

09 июня 2023 18:58
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Новости Беларуси. Еще на один спортивный объект в Беларуси стало больше. На сей раз специализированная площадка открылась в Белыничах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Патронирует возведение плоскостных сооружений Президентский спортивный клуб.

В Белыничах открылась многофункциональная силовая площадка. Где ещё появятся такие, рассказал Дмитрий Лукашенко-1

Проект «Спорт для всех» доступен для многих категорий людей. На спортплощадке будет комфортно и профессиональному и атлету, и любителю. Чувствуешь в себе силы – добро пожаловать на тренажеры. Если же форма оставляет желать лучшего, можно начинать с кроссфита и простых упражнений на турниках. Главное – желание.

В Белыничах открылась многофункциональная силовая площадка. Где ещё появятся такие, рассказал Дмитрий Лукашенко-4

Впрочем, не забыты и любители игр. Комплекс включает в том числе баскетбольную площадку. В общем, все условия для первого шага к здоровому образу жизни созданы.

В Белыничах открылась многофункциональная силовая площадка. Где ещё появятся такие, рассказал Дмитрий Лукашенко-7

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:
Что касается Могилевской области, мы добавим еще в трех районах площадки. И 17 площадок спортивных будут у нас в Гродненской. И также плюс 6 площадок мы сделаем в других областях республики. По-моему, будет три в Витебской области и по одной площадке в Минской, Гомельской и Брестской областях.

В Белыничах открылась многофункциональная силовая площадка. Где ещё появятся такие, рассказал Дмитрий Лукашенко-10

Подобные площадки открываются во всех уголках Беларуси. И зарекомендовали они себя с самой лучшей стороны. Помимо непосредственно занятий физической культурой, этот комплекс объединяет людей из соседних дворов и даже районов.

# Социальная инфраструктура # Дмитрий Лукашенко # Фотофакт

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