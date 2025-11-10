Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сочи» в матче КХЛ

Наши парни принимали аутсайдера Западной конференции – клуб «Сочи». На 7-й минуте Сэм Энас вывел белорусскую дружину вперед, однако на старте второго отрезка «южане» восстановили паритет. Такое положение дел не устроило хозяев – Никита Пышкайло и Джош Брук вновь обеспечили комфортное преимущество «минчанам». На экваторе заключительной трети «леопарды» подобрались к «динамовцам» на минимальное расстояние и попытались сохранить интригу в противостоянии. Но Алекс Лимож и Илья Усов поставили победную точку – 5:2 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Тяжелая игра была, таких очень мало было эмоций. Здорово, что реализовали, забили голы. Прошлая игра не шла, а сейчас забили 5 голов. Это плюс. Хотя по отбору шайбы вопросы есть.

Следующий поединок белорусский представитель в лиге проведет в среду, 12 ноября. На «Минск-Арене» «динамовцы» примут «Сибирь».