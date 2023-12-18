В Минске наградили участников премии «За мир и права человека»

Имена лауреатов крупнейшей на постсоветском пространстве и одной из самых масштабных в Европе международных премий «За мир и права человека» названы в Минске. За победу боролись юристы, общественники и журналисты из Беларуси, России, Азербайджана, Польши, Латвии, Германии, Нидерландов, Великобритании, Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего было подано 40 заявок на участие. Награду учредили в благотворительном фонде имени Эмиля Чечко в годовщину его гибели. Напомним, польский солдат перешел на белорусскую территорию, чтобы рассказать о преступлениях силовиков и представителей власти в отношении беженцев. Премию присуждают за укрепление прав человека в мире и общественное признание такой деятельности.

Награда первой степени досталась правозащитникам из Германии. Свои проекты они посвящают защите детей войны. Особое внимание уделяется ребятам из Украины. В том числе организация отслеживает судьбу и перемещение детей, разоблачая фейки о том, что украинских детей похищают Беларусь и Россия.