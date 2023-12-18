В Минске наградили участников премии «За мир и права человека»
Имена лауреатов крупнейшей на постсоветском пространстве и одной из самых масштабных в Европе международных премий «За мир и права человека» названы в Минске. За победу боролись юристы, общественники и журналисты из Беларуси, России, Азербайджана, Польши, Латвии, Германии, Нидерландов, Великобритании, Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего было подано 40 заявок на участие. Награду учредили в благотворительном фонде имени Эмиля Чечко в годовщину его гибели. Напомним, польский солдат перешел на белорусскую территорию, чтобы рассказать о преступлениях силовиков и представителей власти в отношении беженцев. Премию присуждают за укрепление прав человека в мире и общественное признание такой деятельности.
Награда первой степени досталась правозащитникам из Германии. Свои проекты они посвящают защите детей войны. Особое внимание уделяется ребятам из Украины. В том числе организация отслеживает судьбу и перемещение детей, разоблачая фейки о том, что украинских детей похищают Беларусь и Россия.
Вероника Найденова, лауреат международной правозащитной премии «За мир и права человека» (Германия):
Дети, которых перевозят сюда или в Россию, их можно проследить. Они не исчезают, не испаряются. А наоборот, так там вообще не понятно, куда они деваются. Многие приезжают туда, их не воссоединяют после с семьей. То есть вот эту тематику тоже поддерживаем информационно в нашем проекте.
Дмитрий Беляков, председатель правления Международного благотворительного фонда имени Эмиля Чечко:
Мы поддерживаем тех, кто борется за свободу слова, за права детей. Призовой фонд нашей премии – 18 тысяч долларов в этом году. Полагаю, в следующем он будет больше. Такого размера премии на постсоветском пространстве именно юристам, правозащитникам не вручались. Это именно независимая премия.
Лауреатами второй и третьей степеней стали представители Турции и Нидерландов. Они также в своей работе демонстрируют борьбу с нарушениями прав человека. Премия «За мир и права человека» будет присуждаться ежегодно. Ожидается, что в 2024-м число участников международного правозащитного диалога в Минске увеличится в разы.