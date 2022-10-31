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Белорусы помогут украинской беженке, у которой в Испании отобрали двух детей

31 октября 2022 13:57
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У украинской беженки в Испании отобрали двух дочерей. Их женщина не видела уже почти три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы помогут украинской беженке, у которой в Испании отобрали двух детей-1

В центре для беженцев украинка сделала замечание девочкам во время ужина и забрала мобильные телефоны. Такие методы воспитания не понравились волонтеру-переводчику. Начался конфликт с привлечением сотрудников полиции. Дочерей беженки увезли в неизвестном направлении, а после, не предоставив переводчика, заставляли подписывать документы на испанском языке. Выяснилось, что на женщину завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении ее детей. Сейчас помощь украинка ищет в Беларуси.

Белорусы помогут украинской беженке, у которой в Испании отобрали двух детей-4

Дмитрий Беляков, директор центра «Системная правозащита»:
Это не единичный случай. Нашими волонтерами зафиксировано в той же Испании десятки, сотни случае, когда пропадают украинские дети, особенно из домов приюта. Перевозят которых в Испанию. Это большой бизнес, на наш взгляд, выделяются достаточно большие деньги из европейского бюджета, из местных бюджетов Испании на содержание беженцев. Сейчас уже можно констатировать тот факт, что фактически торговля людьми, работорговля в Европе набирает обороты. И сейчас уже это наши братья, это украинцы.

Белорусы помогут украинской беженке, у которой в Испании отобрали двух детей-7

Волонтеры информационно-просветительского центра сейчас оказывают правовую помощь украинской беженке, а также обеспечили ее жильем и помогают с трудоустройством в Беларуси.

# Беженцы # общество # Дмитрий Беляков # Фотофакт

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