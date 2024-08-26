Александр Турчин встретился с генеральным менеджером крупнейшей китайской компании Алексом Сю

Китай заинтересован в поставках качественной пищевой продукции из Беларуси. Председатель Минсоблисполкома Александр Турчин провел встречу с генеральным менеджером крупнейшей китайской компании Алексом Сю, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее основные виды деятельности – это импорт и экспорт различных групп товаров. Сухое молоко, мясо и субпродукты из Беларуси будут поставляться на рынки Поднебесной. Прорабатывается вопрос экспорта или производства и колбасных изделий. На днях гости посетили Слуцкий сыродельный и мясокомбинат. Возможно, к сотрудничеству будут подключены и другие предприятия области.

Алекс Сю, генеральный менеджер торгово-логистической компании (Китай):

Мы начинали работать с Беларусью в 2018 году. Очень успешно сотрудничаем с государственными предприятиями. В основном импортируем молочные, а также некоторые мясные продукты. Они здесь высокого качества. Я думаю, что нам нужно будет еще провести ряд встреч в ближайшем будущем.

Денис Курленко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Определенные договоренности есть, нам сейчас нужно формализовать их на конкретные объемы, конкретный перечень товаров для того, чтобы уже наших производителей сориентировать на поставку этой продукции в КНР.