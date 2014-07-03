Празднование 3 июля 2014 в Беларуси: в Бресте, Могилеве, Витебске, Гродно, Гомеле и Минской области

Новости Беларуси. День независимости — праздник общенародный. Он объединил миллионы белорусов во всех уголках Республики. Корреспонденты СТВ собрали весь этот праздничный калейдоскоп в одну картину.

Юлия Бешанова, СТВ:

В День Независимости и 70-летия Освобождения страны в Бресте основные торжества развернулись в Брестской Крепости. Начались они с традиционного возложения цветов к Вечному огню мемориала. Память павших в боях за независимость почтили минутой молчания.

Валентина Силатьева, турист (Россия):

У нас деды, прадеды воевали в этой войне, поэтому эта победа в войне — радость для всех. Не придти сюда в этот день просто было невозможно.

Главный праздник страны отмечают во всех городах области. На станцию Барановичи – Центральный прибыл «Поезд победы». Настоящий паровоз, платформа с зенитно-пулемётной установкой и вагон-теплушка, на перроне царила по-настоящему «прифронтовая» атмосфера.

Центральным событием празднований станет концерт, который в этом году впервые пройдет у стен легендарной Цитадели. А к республиканской акции «Споем Гимн вместе» брестчане присоединятся вместе с хором ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

Александр Добриян, СТВ:

В Гомеле торжества по случаю Дня Независимости 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков по неизменной традиции начали с шествия и торжественного митинга. Однако к юбилею география торжеств значительно расширилась. К круглой дате в Гомельской области появились сразу два абсолютно новых мемориальных комплекса. Первый недавно открыли на месте начала операции «Багратион»

А второй, Аллея славы, появился в самом Гомеле. Один из скверов в центре города получил новое лицо с чёткой идеей и концепцией. Мемориал объединил существовавшие в сквере со времён войны две братские могилы в одно целое. И несмотря на то, что Аллея славы находится в стороне от основных торжеств, сегодня здесь многолюдно.

Житель Гомеля:

— Очень положительно отношусь. Память должна присутствовать о таких героических людях, благодаря которым мы сегодня радуемся жизни.

Александр Добриян, СТВ:

А лучшей точки, чем кабинка колеса обозрения для того, чтобы оценить масштаб праздничных мероприятий, пожалуй, не найти. Это ещё один подарок гомельчанам. Новый аттракцион открыли сегодня ровно в полдень.

Ирина Недобоева, СТВ:

Празднование Дня Независимости и 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Могилеве началось с самого утра. Во время торжественного митинга и театрализованной композиции на мемориальном комплексе «Буйничское поле» ветераны Великой Отечественной вручили руководству региона «Книгу памяти и славы». На ее страницах собраны личные истории жизни участников войны.

Анатолий Любченко, председатель Могилевского областного Совета ветеранов:

Мы оставили эту память на все века для нашей молодежи. Пусть смотрят, читают и знают, какими были мы, что нам пришлось пережить ради сегодняшнего дня, ради Дня Независимости.

А в полдень на Советской площади, которую переименовали в Площадь Славы, началась масштабная развлекательная программа. Торжества продолжились на городских фонтанах детским праздником. Многочисленные концерты привлекли тысячи могилевчан и гостей города.

Сергей Додокин, турист (Россия):

Здесь очень солнечно, радостно, весело. Очень нам нравиться белорусский народ. Мы любим Беларусь.

Ирина Недобоева, СТВ:

Кульминацией торжества станет праздничный салют. Одновременно на главной праздничной площадке города, Площади Славы, состоится и зрелищное лазерное шоу, которое будет проецироваться на большом водном экране. Развлекательная программа продлится почти до полуночи.

Юрий Карнелович, СТВ:

В Гродно торжества по случаю Дня Независимости и 70-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков начались с самого утра. Настоящим подарком для горожан стало открытие участка улицы Курчатова, соединяющей крупнейший микрорайон с историческим центром Гродно.

Примечательно и то, что новый участок магистрали проложен через легендарную бывшую деревню Девятовка. Это прототип известного по фильму «Белые Росы» населённого пункта. Именно здесь в начале 80 проходили съёмки кинокомедии.

Кульминацией торжеств стал парад войск гродненского гарнизона. Военнослужащие маршем прошли по центральной улице Гродно. Здесь же была организована выставка современной военной техники. Оружие и боевые машины можно было не только увидеть но и посидеть на месте водителей механиков.

Иван Бохан, ветеран Великой Отечественной войны:

Это день очень памятный. На традициях нашего поколения мы воспитываем нашу молодёжь любить и защищать нашу Родину так, как любили и защищали её мы.

Юрий Карнелович, СТВ:

Сегодня по всему Гродно действуют сразу несколько сценических площадок, на которых артисты поздравляют горожан с праздником. Современные песни и композиции военных будут звучать до позднего вечера. А завершатся торжества праздничным салютом.

Анастасия Бут, СТВ:

С портретами фронтовиков, подпольщиков, партизан и тружеников тыла прошли по улицам Витебска их потомки. Акцию «Бесмертный полк», которая впервые в Беларуси прошла в Бресте 9 мая, сегодня поддержали и в северной столице нашей страны.

Участник акции:

— Спасибо ветеранам за то, что они освободили нашу Беларусь, нашу красивую родину. Мы будем их очень беречь и любить.

Фактически те, кто погиб, защищая нашу Родину, спустя 70 лет снова в строю. Только уже с помощью тех парней и девушек, ради будущего которых нужно было отдать свою жизнь.

Не обошелся нынешний двойной праздник и без приятных сюрпризов. Поздравить витебчан с Днем независимости и 70-летием освобождения приехал центральный пограничный ансамбль ФСБ России.

Юрий Карнелович, СТВ:

Меньше чем через час на площади Победы начнется льняное шоу. Молодые витебские дизайнеры продемонстрируют авторские коллекции с национальным колоритом. Ну, а дальше концертная программа, после которой мы, витебчане, «Споем гимн вместе» со всей страной.

Татьяна Криштофович, СТВ:

Масштабно и торжественно празднуют День Независимости и 70-летие освобождения Беларуси в Минской области. Уникальный парад невест, авто-шоу, спортивные и музыкальные конкурсы. Но всё внимание в этот день, конечно, ветеранам.

Нестандартно подошли к сценарию праздника режиссёры Березинского района. Так как в городе нет своего «Вечного огня», его воссоздали. Полотнище общей длинной почти 70 метров, как покрывало, накрыло центральную площадь.

Оригинальные подарки подготовили в этот день и сами горожане. Под стать капризной погоде. Стильные зонтики – последний писк моды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Криштофович, СТВ:

В Минской области народные гуляния завершатся глубокой ночью. Акция «Споем гимн вместе» станет кульминацией праздника. Всех гостей ожидает и яркий, красочный салют.