День Независимости отмечает 3 июля Беларусь

Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает сразу два значимых праздника: День Независимости и 70-летие освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

С праздником Днем Независимости соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Благодаря самоотверженному труду и помощи братских советских народов мы восстановили республику из руин, добились права самостоятельно определять свою судьбу и заняли достойное место в мировом сообществе, – отметил президент. – За эти годы мы стали сильнее, мудрее и готовы ответить на любые вызовы современности».

Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

Праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости начнутся уже с минуты на минуту. Они охватят все белорусские регионы и, конечно же, наиболее масштабно пройдут в Минске.

Несмотря на то, что до начала основных мероприятий еще немало времени, люди уже собираются в районе проспекта Победителей. Буквально через полтора часа возле Дворца спорта прозвучит первая скрипка нынешнего праздника. Концерт, под легкие ритмы которого любители потяжелее смогут посоревноваться в силовом экстриме. Чем не зарядка в начале выходного дня?

Впрочем, это будет лишь старт. Один из первых пунктов в весьма длинном перечне событий Дня Независимости. Впереди еще военный парад, театрализованное шествие, салют.

Кто-то этот обширный список наверняка изучил, чтобы выбрать самое интересное. Но, по нашему впечатлению, многие из тех, кто уже с самого утра здесь, на проспекте Победителей, проникаются праздничным настроением не по какому-то расписанию. Дескать, в такое-то время пойду сюда и посмотрю то-то. Люди прямо на месте изучают событийный ассортимент и, конечно, поздравляют друг друга с Днем Независимости. Причем одними из первых к праздничным площадкам пришли именно иностранные гости Минска.

Жители и гости Минска:

Минск – это красивый город. Сегодня я знаю, что праздник Независимости. С праздником, Беларусь!

Сегодня замечательный праздник – День Независимости. Спасибо нашим дедам, прадедам за то, что мы живем в свободной стране. Отдыхать я сегодня буду с семьей.

Я сегодня приехал специально в Минск, чтобы посмотреть парад. Это великий праздник. Это праздник, который мы знаем давно. Все-таки освобождение нашей родины.

В Минске многие отмечать двойной праздник начали с символичного похода к монументу Победы. Белорусы семьями приходят сюда, чтобы возложить цветы, отблагодарить за освобождение страны и возможность жить в независимом государстве.

Многолюдно в парках: здесь большой выбор аттракционов, угощений, сувениров. Отдых, как для взрослых, так и для самых маленьких, поэтому приходят и семьями, и большими компаниями.

Минчане:

Я сама по профессии педагог. И вот ращу внучку, которую хочу воспитать в духе патриотизма. Поэтому весь этот праздник символичен.

Я ветеран войны, инвалид войны, освобождал Беларусь, Минск. Поздравить людей всех за то, что они пришли сюда, поклониться ветеранам войны.

Сегодняшний праздник значит для нас очень многое. Это единение нашей страны, семьи. Мы ждем своих друзей в этом парке, будем гулять с ними семьями, хорошо проводить время.

Мы сегодня сначала погуляем в этом парке, потом днем отдохнем, вечером посмотрим парад. У нас все уже готово к этому мероприятию. Посмотрим салют.

Впрочем, торжества не сосредоточатся лишь в центре Минска. Будет на что посмотреть и в регионах, и в каждом районе нашей столице. Где-то откроют выставку, где-то будут показывать документальные фильмы, где-то от души станут зазывать на ярмарку. В общем, даже те, кто не захочет ограничиваться стандартной программой «концерт-парад-салют», смогут провести время с удовольствием.

Праздничные мероприятия пройдут 3 июля по всей Беларуси. Центральными событиями в Минске станут военный парад и театрализованное шествие. Они начнутся в 9 вечера.

Одним из самых ярких моментов, безусловно, станет воздушный парад. В нем будет задействовано 40 самолетов.

Свои места на трибунах следует занять заранее – проход будет открыт до восьми вечера. После окончания парада и театрализованного шествия по всей Республике пройдет акция «Споем гимн вместе!» Его слова зазвучат синхронно в каждом уголке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальным аккордом праздника станет грандиозный салют. Торжественные залпы по всей стране прогремят сразу по окончанию общереспубликанской акции «Споем гимн вместе!».

Так, в Бресте орудия будут палить из легендарной цитадели. В Гродно полюбоваться праздничным фейерверком можно будет на площади Ленина. В Могилеве пушки установят на берегу Днепра. В Гомеле уже несколько лет горожане любуются ярким действом возле Ледового дворца, а жители Витебска увидят его на площади Победы.

Небо Минска раскрасят 240 огненных композиций. Фейерверк можно будет увидеть из любой точки города.

Организаторы в 2014 году обещают удивить даже самого взыскательного зрителя.