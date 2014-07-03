История династии летчиков: история сына, отца и деда

Новости Беларуси. С династией летчиков, которая уже готовится принять участие в параде, накануне познакомилась наш корреспондент Татьяна Ревизоре. Они делят одно небо на троих. История сына, отца и деда.

Вячеслав — летчик в третьем поколении. Его оба деда были авиаторами, жизнь небу посвятил и отец. Над землей Игорь Юрьевич провел почти столько же сколько на земле: за плечами тридцать лет летного стажа.

Игорь Рычков, командир вертолетного отряда 181-ой боевой вертолетной базы:

Моя жизнь постоянно проходила по гарнизонам. Естественно, рядом с аэродромом. Меня отец брал с собой, показывал авиационную технику. Так я постепенно привык к авиации.

Вячеслав Рычков, летчик-штурман 50-ой смешанной авиационной базы:

Мое детство тоже проходило в военном городке под рев авиационных двигателей. Аэродромы все время праздники, летчики, солдаты. По-другому я уже не мог представить выбор своей профессии.

Одно небо на двоих, для них авиация стала любовью с первого взгляда. Теперь когда отец и сын собираются вместе: все разговоры о вертолетах. Они уверены, главное дело их жизни не прервется. У Вячеслава недавно родилась дочь, возможно, и она продолжит военную династию. В любом случае, отец против не будет.

Вячеслав Рычков, летчик-штурман 50-ой смешанной авиационной базы:

Естественно, я препятствовать не буду. Это будет ее выбор, тем более, если это будет продолжение нашей династии, конечно, я буду за.

Игорь Рычков, командир вертолетного отряда 181-ой боевой вертолетной базы:

Мне кажется, что династии это редкость, потому что связать свою жизнь на протяжении нескольких поколений с авиацией очень тяжело.

По долгу службы отец и сын видятся редко. Если майор Рычков работает в Пружанах, то старший лейтенант занял пост в Мачулищах. Но сегодня вечером они будут вместе. В колонне воздушного эшелона. На параде, посвященном Дню Независимости и Дню освобождения Беларуси.

Игорь Рычков, командир вертолетного отряда 181-ой боевой вертолетной базы:

День освобождения Беларуси это, конечно, великий праздник. Все-таки 70 лет назад наша родина очистилась от немецко-фашистской оккупации. Это очень великий праздник.

Вячеслав Рычков, летчик-штурман 50-ой смешанной авиационной базы:

Этот праздник нашим дедам достался большой ценой, участие в параде на 3 июля для меня это гордость, потому что мы представляем свою страну, свои Вооруженные силы, свой вид Вооруженных сил на данном параде.

Их служба проходит под мирным небом, но они всегда будут помнить тех, кто его подарил. Свой сегодняшний полет отец и сын Рычковы начали с минуты молчания у памятника летчикам-героям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.