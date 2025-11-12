Единый день депутата прошёл в Минске

О решении проблемных вопросов и реализации гражданских инициатив говорили в районных администрациях столицы. В Минске прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
О решении проблемных вопросов и реализации гражданских инициатив говорили в районных администрациях столицы. В Минске прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Народные избранники приняли сотни человек. Минчане обращались со своими просьбами, предложениями и задавали актуальные вопросы. Темы самые разные: от предоставления арендного жилья до здравоохранения и образования.
В топе по-прежнему вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Жителей города волнует состояние подъездов и придомовых территорий. Многие проблемы, с которыми обращаются граждане, решаются на месте. Остальные взяты на контроль.
Божена Еремич, депутат Минского городского Совета депутатов:
Радует, что минчане приходят не только с проблемными вопросами, но и с инициативами, связанными с общественно и политически значимыми мероприятиями в нашем городе, различными вопросами в сфере благоустройства нашего города. Но в большинстве все-таки остаются вопросы проблемные, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, которые мы решаем в ходе приема граждан. А которые не получается решить на месте непосредственно берем на контроль.
В Минске единый день депутата проходит каждую вторую среду месяца с 8 до 20 часов. Такие встречи – важный источник информации для народных избранников, который помогает определить, в каких направлениях необходимы доработки. Ни один вопрос не остается без внимания. Следующий единый день депутата пройдет 10 декабря.