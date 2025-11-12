Единый день депутата прошёл в Минске

О решении проблемных вопросов и реализации гражданских инициатив говорили в районных администрациях столицы. В Минске прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Народные избранники приняли сотни человек. Минчане обращались со своими просьбами, предложениями и задавали актуальные вопросы. Темы самые разные: от предоставления арендного жилья до здравоохранения и образования. В топе по-прежнему вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Жителей города волнует состояние подъездов и придомовых территорий. Многие проблемы, с которыми обращаются граждане, решаются на месте. Остальные взяты на контроль.