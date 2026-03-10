Белоруски с триумфом вернулись с международного конкурса красоты BRICS-2026

Красота белорусских женщин – это один из брендов нашей страны. Наши соотечественницы регулярно и заслуженно добиваются побед на международном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прошедший в Казани финал Международного конкурса красоты БРИКС не стал исключением. Беларусь на этом грандиозном событии представили титулованные воспитанницы Национальной школы красоты.

Девушки завоевали сразу три престижные награды. Наши красавицы вышли на подиум в нарядах от отечественных дизайнеров. Алия Короткая стала второй вице-мисс в своей категории и была удостоена приза зрительских симпатий. В 2025 году девушка завоевала титул первой вице-мисс Беларусь, а сейчас покорила уже международное жюри.

Алия Короткая, участница международного конкурса красоты Miss BRICS-2026:

Когда я представляла свою страну на конкурсе Miss BRICS, конечно же, это была для меня большая ответственность. Я испытывала гордость за свою страну, была уверена в себе, поскольку это мой пятый конкурс красоты. И я была уверена в том, что представлю свою страну достойно. На конкурсе Miss BRICS действительно были очень достойные девушки, очень смелые, открытые, яркие. Поэтому, конечно же, конкуренция была. Несмотря на это, мы все очень хорошо подружились, каждый день друг друга поддерживали.

Божена Линкевич, участница международного конкурса красоты Miss BRICS-2026:

Ставка на конкурсе была сделана не только на внешность, но и на другие качества: образование девушек, манеры, этикет, умение выстраивать коммуникацию с людьми. Хотелось бы показать нашим девушкам и женщинам, что надо вкладываться в развитие. Мы и так все красивые, но на одной внешности карьеру сильную и сильный личный бренд не построить. Это первый международный конкурс, где победительниц объявляли сразу в трех возрастных категориях. 9-летняя участница из Беларуси Изабелла Новикова получила титул первой маленькой вице-мисс.

Изабелла Новикова, участница международного конкурса красоты «Miss BRICS-2026»:

Мне все запомнилось, это было очень классно, весело, но одновременно грустно, что мы все уехали. Когда было дефиле, я всегда вспоминала советы учителей.