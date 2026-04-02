Как зарождалось Союзное государство и чем оно живет сегодня? Легендарные кадры

Сегодня взаимодействие Беларуси и России развивается во всех сферах – от экономики до цифровых технологий. Реализуются совместные программы, расширяется сотрудничество, снимаются барьеры, в том числе в области связи и цифровизации. Так, успешно решены вопросы роуминга, развивается признание электронной цифровой подписи, а обмен IT-услугами только за 2025 год вырос на 6 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союзное государство – это более 50 миллиардов долларов товарооборота и тысячи предприятий, работающих вместе. А еще простые, но важные вещи: удобное авиасообщение, связь без границ и новые маршруты, которые сближают. И символично: 2 апреля запустили электрички, соединяющие приграничные районы. Из Смоленска в Витебск и Оршу без пересадок. Подробнее здесь. Этот праздник действительно без барьеров. Это сила братства и созидания – вопреки вызовам и угрозам. К тому же во многих белорусских семьях есть российские корни. История, которая продолжается. Союзный репортаж из Беларуси и России от наших коллег.

Это крепкое рукопожатие Александра Лукашенко и Бориса Ельцина в Москве в 1996-м стало историческим. Тогда президенты поставили подписи под первым документом об интеграции стран, ведь все согласованную политику начинали с Сообщества Беларуси и России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сбылось то, к чему меня обязывала воля избирателей – граждан Республики Беларусь. К чему и сам стремился всем сердцем. Мы идем на интеграцию, потому что совместными усилиями легче решать неотложные задачи, стоящие перед нашими странами, в том числе совершенствовать экономику обоих государств.

Борис Ельцин, Президент России (1991-1999 гг.):

Стремление двух славянских народов иметь не только общую историю, но и общие настоящее и будущее, реализованы в политическом документе.

В тот год еще не утихали политические споры о распаде Советского Союза. В Москве даже пытались отменить Беловежские соглашения, но это не удалось. Новым вариантом интеграции стало сближение Беларуси и России с сохранением суверенитета государств. В нашей стране этот вектор получил одобрение народного большинства на республиканском референдуме. Принципы сотрудничества заложил Договор о Сообществе.

Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции:

Это была несколько иная историческая эпоха, когда нам нужно было понять, готовы ли мы в целом двигаться навстречу друг другу. Самое важное было на тот момент – гуманитарная и социальная составляющая, потому что Союзное государство стало закладываться снизу, через сближение именно граждан, жителей двух стран. Белорусские и российские ученые создадут спутники для исследования ионосферы. В видении будущего белорусско-российских отношений сходились лидеры стран. Этот диалог сделал возможным реализацию нового формата сотрудничества.

Белорусско-российскую интеграцию воспринимали неоднозначно. С разных сторон сыпалась критика и прогнозы, но руководство стран не изменило убеждениям и последовательно углубляло контакты. Сообщества преобразовали в Союз, а вот окончательно закрепили отношения символично, в годовщину Беловежских соглашений. 8 декабря 1999 года было создано Союзное государство. Совместный инвестиционный проект Союзного государства реализуют на «Гомсельмаше».