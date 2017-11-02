В Индии родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами

Сразу после рождения дети были помещены на вентиляцию легких, но врачи предупредили родителей, что шансы на выживание у мальчиков были безнадежными. Дети умерли через сутки после рождения.

По информации Daily Mail, мальчики родились весом 3,7 килограмма и имели общие конечности и печень, но свои легкие и сердца.

Новости Индии. У женщины в Индии родились редкие сиамские близнецы – с одним туловищем и двумя головами.

Медики рассказали, что мать и отец умоляли их спасти детей, но врачи отметили, что «такие дети не выживают».

По словам специалистов, если бы дети выжили, то не было бы никакой возможности провести операцию по разделению.

Близнецы, родившиеся с двумя головами и одним телом – это чрезвычайно редкая форма соединения. Она случается только в одном случае из миллиона.

Родители не знали, что у них родятся сиамские близнецы до 32-й недели беременности. Мать захотела сохранять анонимность, опасаясь, что ее будут избегать местные жители. Ее жизни ничего не угрожает.