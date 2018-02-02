Шанс 1 к 500 000. Американка родила три пары близнецов

Новости США. 35-летняя Мисти Лэнг стала матерью трёх пар близнецов. Всего у неё семь детей. Мисти живёт в Вашингтоне и у неё самой есть брат-близнец. Как сообщает Daily Mail, шанс родить три пары близнецов без ЭКО составляет 1 к 500 000. Первый раз Лэнг забеременела в 25 лет от своего первого мужа. Пара распалась во время второй беременности девушки, когда она единственный раз вынашивала одного ребёнка.

Фото: PA Real Life

Сейчас главой семейства является 32-летний Питер, с которым Лэнг встретилась в марте 2010 года. Мужчина был единственным ребёнком в семье и в будущем он хотел иметь много детей. За неделю до их свадьбы женщина узнала об очередной беременности.

Фото: PA Real Life