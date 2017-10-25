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В США разделили годовалых сиамских близнецов, сросшихся головами

25 октября 2017 13:49
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Новости США. Американские врачи провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов, которые срослись головами.

По информации Детского госпиталя Филадельфии, операция по разделению Эбби и Эрин прошла в начале июня 2017 года.

Сложная операция длилась 11 часов, в ней принимали участие около 30 врачей. По словам нейрохирурга, «через пять месяцев после разделения мы рады сообщить, что и Эрин, и Эбби Делани успешно продолжают восстанавливаться после этой операции».

В США разделили годовалых сиамских близнецов, сросшихся головами-1

Девочки пережили одно из самых ранних разделений сиамских близнецов этого типа. По словам специалистов, чем раньше операция будет сделана, тем быстрее детский организм сможет восстановиться.

Подготовка к операции продолжалась несколько месяцев – специалисты установили специальное устройство, которое постепенно раздвигало головы девочек.

В США разделили годовалых сиамских близнецов, сросшихся головами-4

Малышки родились 24 июля 2016 года. Родители узнали, что девочки являются сиамскими близнецами на 11-ой неделе беременности. Семья сразу же начала изучать специализированную литературу.

Мама близнецов отметила, что «это был долгий путь, со взлетами и падениями. Мы очень благодарны за поддержку в течение этого долгого путешествия Детской больнице Филадельфии и ее команде, нашей семье и друзьям».

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# Фотофакт # Близнецы

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