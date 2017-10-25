В США разделили годовалых сиамских близнецов, сросшихся головами
Новости США. Американские врачи провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов, которые срослись головами.
По информации Детского госпиталя Филадельфии, операция по разделению Эбби и Эрин прошла в начале июня 2017 года.
Сложная операция длилась 11 часов, в ней принимали участие около 30 врачей. По словам нейрохирурга, «через пять месяцев после разделения мы рады сообщить, что и Эрин, и Эбби Делани успешно продолжают восстанавливаться после этой операции».
Девочки пережили одно из самых ранних разделений сиамских близнецов этого типа. По словам специалистов, чем раньше операция будет сделана, тем быстрее детский организм сможет восстановиться.
Подготовка к операции продолжалась несколько месяцев – специалисты установили специальное устройство, которое постепенно раздвигало головы девочек.
Малышки родились 24 июля 2016 года. Родители узнали, что девочки являются сиамскими близнецами на 11-ой неделе беременности. Семья сразу же начала изучать специализированную литературу.
Мама близнецов отметила, что «это был долгий путь, со взлетами и падениями. Мы очень благодарны за поддержку в течение этого долгого путешествия Детской больнице Филадельфии и ее команде, нашей семье и друзьям».
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