В США близнецы родились в разные месяцы и годы

Новости США. В Калифонии женщина родила близнецов в разные месяцы и годы.

По информации Daily Mail, дети родились с разницей в 20 минут.

Хоакин и Аитана должны были появиться на свет 27 января 2018 года. Однако вечером в канун Нового года их мать Мария начала преждевременно рожать. Мальчик Хоакин, родился в 23.58 31 декабря 2017 года, а его младшая сестра-близнец Аитана появилась в 00.16 1 января 2018 года.

Этот уникальный случай означает, что дети будут обладать одинаковым набором генов, но разным днем ​​рождения, месяцем рождения и даже годом рождения.

Как отметили врачи, это был определенно сюрприз! «Вся семья чувствует себя благословленной и взволнованной».

В 2016 году в Китае девушки-близнецы вышли замуж за парней-близнецов.