Прямой эфир

В США близнецы родились в разные месяцы и годы

02 января 2018 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В Калифонии женщина родила близнецов в разные месяцы и годы.

По информации Daily Mail, дети родились с разницей в 20 минут.

Хоакин и Аитана должны были появиться на свет 27 января 2018 года. Однако вечером в канун Нового года их мать Мария начала преждевременно рожать. Мальчик Хоакин, родился в 23.58 31 декабря 2017 года, а его младшая сестра-близнец Аитана появилась в 00.16 1 января 2018 года.

Этот уникальный случай означает, что дети будут обладать одинаковым набором генов, но разным днем ​​рождения, месяцем рождения и даже годом рождения.

Как отметили врачи, это был определенно сюрприз! «Вся семья чувствует себя благословленной и взволнованной».

В 2016 году в Китае девушки-близнецы вышли замуж за парней-близнецов.

Кто есть кто? – Две пары женатых друг на друге близнецов не могут отличить друг друга (подробности здесь).

# Фотофакт # калейдоскоп # Близнецы

Другие новости рубрики

Все новости
Начните год правильно: 10 простых привычек для хорошего настроения и самочувствия
02 января 2018 11:36

Начните год правильно: 10 простых привычек для хорошего настроения и самочувствия

«Не перестает удивлять»: баскетболистка Елена Левченко опубликовала в соцсетях откровенное фото и поздравила с Новым годом
02 января 2018 07:58

«Не перестает удивлять»: баскетболистка Елена Левченко опубликовала в соцсетях откровенное фото и поздравила с Новым годом

Студентка БГУ вошла в шестерку самых красивых студенток мира: фотофакт
28 декабря 2017 12:33

Студентка БГУ вошла в шестерку самых красивых студенток мира: фотофакт