В США близнецы родились в разные месяцы и годы

Новости США. В Калифонии женщина родила близнецов в разные месяцы и годы.
По информации Daily Mail, дети родились с разницей в 20 минут.
Хоакин и Аитана должны были появиться на свет 27 января 2018 года. Однако вечером в канун Нового года их мать Мария начала преждевременно рожать. Мальчик Хоакин, родился в 23.58 31 декабря 2017 года, а его младшая сестра-близнец Аитана появилась в 00.16 1 января 2018 года.
Этот уникальный случай означает, что дети будут обладать одинаковым набором генов, но разным днем рождения, месяцем рождения и даже годом рождения.
Как отметили врачи, это был определенно сюрприз! «Вся семья чувствует себя благословленной и взволнованной».
В 2016 году в Китае девушки-близнецы вышли замуж за парней-близнецов.
Кто есть кто? – Две пары женатых друг на друге близнецов не могут отличить друг друга (подробности здесь).