В БГУИР проходит внутренний вступительный экзамен для абитуриентов-целевиков

Даниил Ярошенко, абитуриент: Волнение, конечно, всегда присутствует. Эмоции, конечно, только положительные. Подготовка, как обычная подготовка. Нашли вопросы. Составлял ответы, решал. Конечно же, помогла база лицея БНТУ и в Боровлянской средней школе № 2 учителя были хорошие, так скажем. Поэтому экзамен в принципе легкий. На 90 процентов уверен, что поступлю.

Абитуриентам необходимо ответить на два вопроса в билете. Отметку комиссия оглашает сразу после экзамена. При зачислении также будет учитываться средний балл школьного аттестата.

Василий Бондарик, ответственный секретарь приемной комиссии БГУИР:

Конкурс в среднем по университету – два человека на место. Традиционно у нас самый высокий конкурс на специальности «Программная инженерия» и «Информационные системы и технологии». Там бывает и пять человек на место. Если больше мест у заказчика, то конкурс чуть поменьше, но тоже там три-четыре человека на место. Это нормально для нас.

Для целевой подготовки в БГУИР выделено 74 места на 12 специальностях. На них претендуют 146 абитуриентов. Зачисление целевиков состоится уже на нынешней неделе. Однако двое золотых медалистов, которые выбрали востребованную экономикой специальность, уже фактически являются студентами.