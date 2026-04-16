В БГУИР появится новая профилизация
В Беларуси идет подготовка к вступительной кампании: продолжается регистрация на централизованное тестирование. Первое испытание состоится уже 26 мая, а в начале июля вузы откроют двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одним из ключевых университетов, готовых принять будущих студентов, станет БГУИР – флагман отечественного IT-образования. В 2026 году здесь планируют зачислить почти 3 тысячи первокурсников по 19 специальностям. Особая новинка – новая профилизация на направлении «Защита информации»: можно будет освоить специализацию «Кибербезопасность».
Профессии под запрос времени – в БГУИР запустили программу по ИИ.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Мы понимаем, что сфера информационной безопасности развивается достаточно интенсивно, и специалисты по защите информации становятся не только обязательным элементом органа госуправления или специализированных служб, а начинают появляться и в штатном расписании особенно крупных коммерческих организаций. Мы, понимая, что есть заказ на таких перспективных специалистов, увеличили набор по специальности защиты информации и ввели дополнительную профилизацию.
БГУИР давно вышел за рамки национального вуза: здесь обучаются более тысячи студентов из 47 стран. Университет активно развивает международное сотрудничество – заключено свыше 300 соглашений с зарубежными партнерами. При этом главная особенность образовательной программы – упор на практику.
Абубакар Эдильсултанов, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
У меня был знакомый, который заканчивает здесь магистратуру, он мне посоветовал. Я так подумал, посмотрел, присмотрелся. И вправду хороший вариант здесь. Образование лучше, чем в России. У меня факультет КСИС, а специальность ИИТП, это информатика и технологии программирования. Можно сказать, общие. Понятно, доступно, преподаватели очень хорошие, все объясняют, что непонятно, можно подойти, спросить. Также они могут выделить свое личное время на консультации и также лично обсудить все вопросы.
В целом белорусские вузы в 2026 году примут более 49 тысяч абитуриентов, из них 33 тысячи смогут учиться за счет бюджета.