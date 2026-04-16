В БГУИР появится новая профилизация

В Беларуси идет подготовка к вступительной кампании: продолжается регистрация на централизованное тестирование. Первое испытание состоится уже 26 мая, а в начале июля вузы откроют двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из ключевых университетов, готовых принять будущих студентов, станет БГУИР – флагман отечественного IT-образования. В 2026 году здесь планируют зачислить почти 3 тысячи первокурсников по 19 специальностям. Особая новинка – новая профилизация на направлении «Защита информации»: можно будет освоить специализацию «Кибербезопасность». Профессии под запрос времени – в БГУИР запустили программу по ИИ.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Мы понимаем, что сфера информационной безопасности развивается достаточно интенсивно, и специалисты по защите информации становятся не только обязательным элементом органа госуправления или специализированных служб, а начинают появляться и в штатном расписании особенно крупных коммерческих организаций. Мы, понимая, что есть заказ на таких перспективных специалистов, увеличили набор по специальности защиты информации и ввели дополнительную профилизацию. БГУИР давно вышел за рамки национального вуза: здесь обучаются более тысячи студентов из 47 стран. Университет активно развивает международное сотрудничество – заключено свыше 300 соглашений с зарубежными партнерами. При этом главная особенность образовательной программы – упор на практику.