Равные возможности – общий успех! Узнали, как в Беларуси развивают инклюзивное образование

Доступное образование для всех. В Беларуси особое внимание уделяется совершенствованию инклюзивного обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учебные заведения страны внедряют специальные программы и адаптируют инфраструктуру, чтобы каждый студент мог реализовать свой потенциал. В 2025 году БГУИР – ведущий IT-вуз Беларуси – впервые принял документы от абитуриента с нарушением зрения. Как меняется система высшего образования – в материале Эллы Маркевич.

Пожалуй, это самый необычный экзамен за всю историю Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. За партой – Александр Лешко. С рождения лишенный зрения, этот мир молодой человек знает лишь на ощупь. Сильнее любых преград всегда было стремление к знаниям. Парень уже освоил программирование в столичном колледже и не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь его цель – поступить в вуз и продолжить образование.

Александр Лешко, абитуриент:

Зрения не было никогда. То есть, я так живу все время. Мне не с чем сравнить. Тяжело, не тяжело? Нет, я не скажу, что мне тяжело. То есть можно как-то адаптироваться, подстроиться. Я очень рано начал изучать компьютер. И я понял, что мне это нравится. Что мне нравится компьютерная технология, нравится в этом всем разбираться. Мне очень нравится обучать других незрячих пользоваться компьютерами. И программирование, такая более высокая ступенька. Что вот такой шаг вперед.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники одним из первых в стране начал развивать инклюзивное образование. Уже более 20 лет здесь функционирует центр дистанционного обучения и создан специальный план работы с ребятами с инвалидностью. Александр – первый тотально незрячий абитуриент, но преподавательский состав вуза уже подготовил адаптированные материалы и специальную программу обучения. Тот случай, когда технологии стирают границы.