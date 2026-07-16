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Медицинский кризис в Уганде: роженицы продолжают страдать из-за дефицита донорской крови

16 июля 2026 07:39
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За последнее десятилетие материнская смертность в Уганде снизилась почти на 50 %. Но, по словам медиков, одна из главных угроз для женщин остается прежней – сильное кровотечение при родах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медицинский кризис в Уганде: роженицы продолжают страдать из-за дефицита донорской крови-2

Быстрый и надежный доступ к донорской крови по-прежнему остается серьезной проблемой. Ежегодно в Уганде из-за осложнений, связанных с беременностью, умирают около четырех тысяч женщин. По словам медиков, дело не только в нехватке доноров – кровь нужно еще проверить, сохранить и быстро доставить в больницу, а хранить ее можно ограниченное время.

Медицинский кризис в Уганде: роженицы продолжают страдать из-за дефицита донорской крови-4

Ирен Накаситта:
Я потеряла сознание во сне и не заметила, как началось кровотечение. Когда очнулась, меня срочно повезли в больницу. К тому моменту я потеряла много крови и потеряла своего ребенка.

Медицинский кризис в Уганде: роженицы продолжают страдать из-за дефицита донорской крови-6

Сэм Энголе, исполнительный директор женской больницы Мулаго:
Мы, как государство, призываем женщин рожать в медучреждении. Если роды проходят дома, остановить кровотечение невозможно, остается только ждать. А в больнице акушерка или врач могут вести препараты, которые остановят кровотечение.

Стране требуется около 450 тысяч доз донорской крови в год, но пожертвований регулярно не хватает. Благотворительные организации, включая Красный Крест, проводят донорские акции, однако запасов по-прежнему недостаточно. Чтобы улучшить экстренную помощь, в Уганде расширили сеть региональных банков крови и внедрили принцип «не везите пациента – везите кровь», который позволяет быстрее доставлять ее беременным женщинам.

# Беременность и роды

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