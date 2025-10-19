Очереди на заправках: хамство или недостаток сервиса? Разбираемся в нашумевшей теме

На совещании по вопросам социально-экономического развития страны Президент упоминает историю с очередями на заправках. То есть, как только до главы государства дошла информация, что раскручивается проблема и накручивается белорусское общество очередями на белорусских заправках, он совершенно справедливо, исходя из своей руководящей позиции, задал вопрос о возможном масштабе. Проблема оказалась в нехватке водительской культуры, когда заправку путают с гипермаркетом, потому что с мелкими позициями из разряда «заодно прихватил», проверили, долго задерживаться у кассы не приходится.

Произвел заправку автомобиля и купил кое-что из товаров общепита. На все это у меня ушло где-то 3 минуты.

Алена Сырова, СТВ:

А если вместо шоколадки хот-дог или просто кофе? Понятно, время будет совсем другим, но его точно хватит, чтобы отогнать машину от колонки на стоянку. Если уж до конца честно, есть и вопросы к организации продажи фастфуда. Один оператор едва ли справится с тем, чтобы и приготовить еду, и рассчитать за топливо. Вот так по совокупности факторов и возникает затор. Но есть технологичные варианты.

Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

В зависимости от интенсивности движения, трасса, город, количество услуг, которые представлены на АЗС, топлива, сопутствующие товары, общественное питание, конечно же, зависит и количество операторов. Их количество бывает от 1 до 3 операторов, которые работают на смене, но, конечно же, на таких интенсивных объектах, как в Минске, на котором мы даже сейчас находимся, это бывает и 5, и 6 человек, и обычно это также добавляется у нас на объектах, где повышенная интенсивность в моменте. То есть, это выходные дни, это вечерний выезд в пятницу. Проблемы могут возникнуть в любой момент на любом объекте. Например, приехал автобус с туристами, остановились они, и, соответственно, это уже нагрузка, например, на торговый зал. Соответственно, наш коллектив, работающий на автозаправочной станции, он оперативно мобилизируется на то, чтобы качественно и быстро обслужить именно данное направление клиента. Также у нас на объекте, не отходя от автомобиля, можно через приложение на своем телефоне заправиться нефтепродуктами буквально у колонки.

Нажимает на приложение. Выбрали дизельное топливо. Колонка номер 10. Выбирает, сколько ему надо топлива, например, 5 литров и дальше оплатить. Одним нажатием, если мы ставили в бак, все, и топливо пошло. И дополнительно еще у нас имеются терминалы самообслуживания.

Берем нужный там товар, если он необходим, взял его на полочке, подошел сюда, свободная касса, заказать топливо, мы набираем заказ топлива, выбираем колонку. Вид топлива, вес топлива, количество литров, «другая доза» и «доза», например, 50 литров и «оплатить покупку».

По стране в целом у нас имеется для быстрого обслуживания покупателей как минимум около 40 кассовых терминалов. Ну и, соответственно, в столице это минимум 72 объекта, обеспеченные кассовыми терминалами для самостоятельного обслуживания. Ну, это направление будем тоже дальше развивать. Кассы разделять, конечно, смысла нет, потому что это только усугубит эту ситуацию. На сегодня валовый доход от продажи сопутствующих продукции общественного питания составляет более четверти от общего дохода, полученного на автозаправочной станции, то есть более 25 %.