На топливном рынке России автовладельцы в последнее время уповают на чудо. В прямом смысле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Из-за локальных сбоев с поставками высокооктанового бензина и лимитов на заправках российские водители начали массово скупать на маркетплейсах чудо-таблетки. Продавцы обещают, что одна такая пилюля за 50 российских рублей способна превратить обычный 92-й бензин в дефицитный 95-й. Химики хватаются за голову, а в интернете тем временем активизировались даже потомственные гадалки и ведьмы. За отдельную плату они предлагают заговорами повысить октановое число или навести порчу на прожорливый карбюратор соседа.

Решать проблему пришлось, разумеется, не народными методами, а жестким экономическим регулированием. Правительство России развернуло комплекс экстренных мер для насыщения внутреннего рынка. Был введен временный запрет на экспорт дизеля. НПЗ перевели на максимальную загрузку, а для оперативного увеличения физических объемов горючего временно разрешили использовать стандарты класса «Евро-3». По официальным заявлениям профильных российских ведомств, пик напряжения пройден, а поставки на АЗС стабилизируются.