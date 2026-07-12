Российские ведьмы и гадалки активизировались на фоне дефицита топлива

На топливном рынке России автовладельцы в последнее время уповают на чудо. В прямом смысле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На топливном рынке России автовладельцы в последнее время уповают на чудо. В прямом смысле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Из-за локальных сбоев с поставками высокооктанового бензина и лимитов на заправках российские водители начали массово скупать на маркетплейсах чудо-таблетки. Продавцы обещают, что одна такая пилюля за 50 российских рублей способна превратить обычный 92-й бензин в дефицитный 95-й.
Химики хватаются за голову, а в интернете тем временем активизировались даже потомственные гадалки и ведьмы. За отдельную плату они предлагают заговорами повысить октановое число или навести порчу на прожорливый карбюратор соседа.
Решать проблему пришлось, разумеется, не народными методами, а жестким экономическим регулированием. Правительство России развернуло комплекс экстренных мер для насыщения внутреннего рынка.
Был введен временный запрет на экспорт дизеля. НПЗ перевели на максимальную загрузку, а для оперативного увеличения физических объемов горючего временно разрешили использовать стандарты класса «Евро-3». По официальным заявлениям профильных российских ведомств, пик напряжения пройден, а поставки на АЗС стабилизируются.
В это же время ситуация на нашем топливном рынке остается стабильной. На неделе в интернет-пабликах и соцсетях российские водители активно делились маршрутами на белорусские заправки, мол, в РБ бензина в избытке и никаких лимитов. И это действительно так, и дополнительный наплыв покупателей на ситуацию не повлиял.
Наши корреспонденты отправились в приграничные с Россией районы в Могилевской и Витебской областях. Да, на отдельных заправках спрос немного вырос и стало больше машин из соседней страны, но, как говорится, это капля в море. Инфраструктура справляется с нагрузкой в абсолютно плановом режиме. Очереди если и есть, то время ожидания составляет максимум 10 минут, что, собственно, можно считать нормой.
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