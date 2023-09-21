В России с 21 сентября введены ограничения на экспорт бензина и дизтоплива

Правительство Российской Федерации ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, передает РИА Новости.

Сообщается, что такая мера принята для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок страны. Постановление подписано главой правительства Михаилом Мишустиным в четверг, 21 сентября.

Биржевые цены на топливо в РФ несколько месяцев удерживались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. По словам экспертов, такая ситуация вызвана в том числе и «серым» экспортом. Министерство энергетики Российской Федерации информировало, что внесло в кабмин проект указа, в котором обозначено право экспортировать нефтепродукты только у производителей.