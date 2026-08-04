Убытки – это слово все чаще звучит в разных уголках европейского континента. Теперь из-за повсеместного воровства работает в минус и часть АЗС. Кражи топлива во Франции и Британии достигли масштабов эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напряженная ситуация в Персидском заливе за месяц привела к подорожанию бензина на 20 %. На этом фоне криминальный мир переключился на новый высоколиквидный актив. Для борьбы с бензиновыми ворами во Франции даже создали специальное полицейское подразделение. На заправках развешаны плакаты, предупреждающие о рисках, но это не помогает. Ежедневный ущерб от таких преступлений достигает полумиллиона евро. В Великобритании ситуация не лучше – там воры ежесуточно увозят топлива на 200 тысяч фунтов.