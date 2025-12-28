Новости по тегу #Белорусский государственный театр кукол

Примеры зарубежного фильма соберет куда уж меньше людей, чем спектакли, которые, к слову, показывают уже не первый год. Такой вот тренд на настоящее искусство, а не киношный масс-маркет.
Для персонажей «Мастера и Маргариты» закупали глазные и зубные протезы, а одежду, обувь и аксессуары приносили горожане.
Популярность спектаклей Белорусского государственного театра кукол в последнее время в буквальном смысле слова зашкаливает.
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