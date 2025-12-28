Прямой эфир

Новости по тегу #Белорусский государственный театр кукол

История батлейки. Как создают кукольные представления и какие постановки популярны?
28 декабря 2025 19:06

История батлейки. Как создают кукольные представления и какие постановки популярны?

Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы
15 апреля 2025 06:07

Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы

В чём особенность работы актёров Театра кукол и какие спектакли собирают аншлаги? Рассказываем
21 марта 2025 09:05

В чём особенность работы актёров Театра кукол и какие спектакли собирают аншлаги? Рассказываем

Белорусскому театру кукол исполнилось 75 лет
21 сентября 2013 16:48

Белорусскому театру кукол исполнилось 75 лет