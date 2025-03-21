В чём особенность работы актёров Театра кукол и какие спектакли собирают аншлаги? Рассказываем

Популярность спектаклей Белорусского государственного театра кукол в последнее время в буквальном смысле слова зашкаливает. Постановки неизменно собирают полный зал, а за билетами очереди. Почему спектакли вызывают такой ажиотаж? Об этом не только мы узнаем в Международный день кукольника. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Толстик, директор Белорусского государственного театра кукол, и Алина Ершова, артист театра кукол.

Татьяна Толстик, директор Белорусского государственного театра кукол:

Репертуар театра кукол сегодня составляет не только детские спектакли, как многие думают, но это и спектакли для взрослых – это вечерние спектакли. Мы играем каждый день, кроме понедельника, это наш официальный выходной в театре для артистов. Юрий Царев, ведущий:

Как работают артисты театра кукол? Руки постоянно подняты вверх. Для меня это немыслимая нагрузка. У вас четыре спектакля в день. Как вы выживаете постоянно?

Алина Ершова, артист Белорусского государственного театра кукол:

У нас есть разные виды кукол. Вы говорите про кукол верховых, с которыми работают на вытянутой руке. У нас есть Красная Шапочка. Это, наверное, единственный ширмовой спектакль, который остался, где нужно до боли в руках держать куклу. Это самая тяжелая кукла на моем опыте. А остальные виды кукол… У нас, например, есть планшетные куклы, которые работают на планшете пола, стола. Они самые удобные. Сейчас они используются почти во всех спектаклях. Марионетки используются редко, потому что это довольно сложная работа для бутафоров, очень много времени это занимает, чтобы выверить. Поэтому все в основном используют именно планшетных кукол. Ты не прикладываешь много труда, работая с ними.