Лукашенко поздравил руководство Венгрии с национальным праздником

Приверженность принципам взаимного доверия и уважения – то, на чем должно строиться сотрудничество между государствами. Именно на таком фундаменте уже много лет Минск и Будапешт развивают сотрудничество. Это подчеркнул Александр Лукашенко в своем поздравительном послании, адресованном Президенту и премьер-министру Венгрии, по случаю праздника, Дня святого Иштвана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси выразил уверенность, что благодаря лидирующей роли Будапешта в европейскую повестку дня вернутся такие важные вопросы, как защита семьи, традиционных христианских ценностей, необходимость сохранения справедливых принципов международного права и межгосударственных отношений.



