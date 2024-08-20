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Лукашенко поздравил руководство Венгрии с национальным праздником

20 августа 2024 09:09
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Приверженность принципам взаимного доверия и уважения – то, на чем должно строиться сотрудничество между государствами. Именно на таком фундаменте уже много лет Минск и Будапешт развивают сотрудничество. Это подчеркнул Александр Лукашенко в своем поздравительном послании, адресованном Президенту и премьер-министру Венгрии, по случаю праздника, Дня святого Иштвана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси выразил уверенность, что благодаря лидирующей роли Будапешта в европейскую повестку дня вернутся такие важные вопросы, как защита семьи, традиционных христианских ценностей, необходимость сохранения справедливых принципов международного права и межгосударственных отношений.


 

Лукашенко поздравил руководство Венгрии с национальным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Безусловно, одним из главных приоритетов сегодня является урегулирование конфликта в соседней Украине. Белорусская сторона всегда выступала за мирные инициативы и стабильность в Европе не только словами, но и делом. Именно поэтому мы высоко ценим позицию Венгрии, которая занимает важное место в европейской политике и делает решительные шаги по установлению мира.

# Беларусь-Венгрия

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